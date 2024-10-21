تغريم منظمي جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 بمبلغ 500,000 يورو
تم تغريم منظمي جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 في أوستن مبلغ 500,000 يورو من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بسبب دخول عدد من المشجعين إلى حلبة السباق بشكل غير قانوني بينما كانت السيارات لا تزال على المسار بعد نهاية السباق.
تم تعليق 350,000 يورو من هذا المبلغ حتى 31 ديسمبر 2026 بشرط عدم وقوع حوادث مشابهة ضمن فعاليات مستقبلية معتمدة من "فيا" على هذه الحلبة.
ومع انتهاء السباق على حلبة الأمريكيتين ، اقتحم حوالي 200 شخص المدرجات المقابلة لمنطقة الصيانة، حيث تسلقوا سياجاً من ارتفاع مترين واجتازوا حاجزاً يفصلهم عن المسار، وذلك بينما كانت السيارات لا تزال تُكمل لفات ما بعد السباق.
واعتبرت "فيا" أن هذا الاقتحام المبكّر يمثل انتهاكاً خطيراً لمعايير السلامة، وتم استدعاء ممثلين عن إدارة السباق الأمريكية وحلبة الأمريكيتين لتقديم تفسير للحادث أمام مسؤولي "فيا".
وفي الاجتماع، خلص الحكام إلى أن ما حصل يمثل انتهاكاً للوائح الرياضية الدولية للاتحاد الدولي للسيارات فيما يتعلق بعدم اتخاذ التدابير الكافية، مما أدى إلى وضع غير آمن.
وعلى الرغم من أن خطة السلامة الخاصة بالسماح للمشجعين بالدخول إلى المسار كانت جيدة التنفيذ، إلا أن المنظمين غفلوا عن وجود مكان يمكن من خلاله دخول المشجعين إلى المسار، مما تسبب في مشكلة أمان يوم الأحد.
احتفالات مُشجعي فريق فيراري
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وجاء قرار تغريم الحدث بـ500,000 يورو، منها 350,000 يورو مع وقف التنفيذ، مع شرط تقديم المنظمين خطة إصلاحية رسمية للاتحاد الدولي للسيارات قبل نهاية العام لتوضيح الإجراءات التي سيتخذونها لمنع تكرار هذا الحادث، بالإضافة إلى تقييم المناطق الأخرى حول الحلبة التي قد تكون عرضة لاقتحام مشابه.
وتتزايد مشاكل السيطرة على الجماهير في السباقات الكبرى. ففي وقت سابق من عام 2024، تم استدعاء منظمي جائزة كندا الكبرى بعد أن تمكن بعض المشجعين من الدخول إلى المضمار أثناء وجود السيارات عليه. كما شهدت جائزة أستراليا الكبرى 2023 مشاكل مماثلة، حيث اضطر المنظمون في ملبورن إلى تقديم تقرير إصلاحي للاتحاد الدولي للسيارات.
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