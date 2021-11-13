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تغريم فيرشتابن 50 ألف يورو إثر خرقه قانون خط الحظائر المغلق في البرازيل

تمّ تغريم ماكس فيرشتابن إثر خرقه قانون خط الحظائر المغلق عقب تصفيات الفورمولا واحد في البرازيل عبر لمسه الجناح الخلفي على سيارة لويس هاميلتون.

تغريم فيرشتابن 50 ألف يورو إثر خرقه قانون خط الحظائر المغلق في البرازيل

تم استدعاء سائق ريد بُل للمثول أمام المراقبين في صباح اليوم السبت بعد بروز فيديو يُظهر تفحّصه للجناح الخلفي على سيارة غريمه على اللقب هاميلتون.

وبعد جلسة استماع استمرت لأقل من 30 دقيقة، وانتظار بعد ذلك لقرار المراقبين، أصدرت "فيا" بيانًا أكدت فيه تغريم فيرشتابن 50 ألف يورو لخرقه المادة 2.5.1 من اللوائح الرياضية.

وتنص المادة على التالي: "داخل خط الحظائر المغلق، مسموح فقط للمسؤولين الرسميين الدخول. لا عمليات، فحص، تعديل أو تصليح تتم ما لم يسمح بها ذات المسؤولين الرسميين أو من خلال قانون ينص على ذلك".

وتعني تلك الغرامة حفاظ فيرشتابن على مركز انطلاقه الثاني في سباق التصفيات القصير اليوم، وإمكانية أن يرث قطب الانطلاق الأول في حال تم شطب نتيجة هاميلتون من التصفيات.

وقد أحاط الشك بقطب الانطلاق الأول الذي سجله هاميلتون بعدما وجدت "فيا" أن جهاز "دي آر اس" على سيارة مرسيدس لم يتوافق مع القوانين التقنية.

وقد أُقيمت جلسة استماع لمرسيدس اليوم كذلك وبدأت في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي في البرازيل.

جديرٌ بالذكر أن فيرشتابن يتوجه إلى السباق القصير اليوم وهو يتقدم بفارق 19 نقطة في صدارة ترتيب السائقين أمام هاميلتونن مع 3 نقاط متاحة للفائز في سباق اليوم.

هذا وسيُحدد سباق التصفيات القصير اليوم شبكة انطلاق السباق الرئيسي غدًا، لكن هاميلتون لديه بالفعل عقوبة للتراجع خمسة مراكز بغض النظر عن قرار المراقبين بشأن جناحه الخلفي وذلك بسبب عقوبة المحرك.

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