فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه

المشاركات
التعليقات
تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه
01-12-2019

تمّ تغريم فيراري بمبلغ 50 ألف يورو لتصريحها غير الدقيق بكميّة الوقود على سيارة شارل لوكلير قبيل جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد.

قال جو باور المندوب التقنيّ لـ "فيا" قبيل أقلّ من ساعة على بداية السباق أنّ عمليّة تحقّق من الوقود كشفت عن "تباين كبير" بين ما أعلنت عنه فيراري وقدر الوقود داخل السيارة.

اقرأ أيضاً:

وكان ذلك بمثابة خرقٍ محتمل لتوجيه تقنيّ أصدرته "فيا" وتمّ ذكره للمراقبين الذين انتظروا حتّى نهاية السباق للبدء في التحقيق.

ويتطلّب التوجيه التقنيّ المذكور تصريح الفرق بقدر الوقود في السيارات قبل اللفّات الاستطلاعيّة للتوجّه إلى شبكة الانطلاق، ولفّة التحمية والسباق، ولفّة العودة إلى خطّ الحظائر وأيّة "تشغيلات ضروريّة".

وضمن تقريرهم، كشف مراقبو جائزة أبوظبي الكبرى عن وجود فارق بلغ 4.88 كلغ بين ما صرّحت به فيراري وبين كميّة الوقود الذي قام باور بقياسها.

ولا يُعرف إن كانت فيراري جازفت بالتعرّض لعقوبة رياضيّة، بالرغم من أنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قال أنّه "لا يرى كيف لا يُمكن شطب نتيجة لوكلير" عندما سُئل حول المسألة قبل بداية السباق.

لكنّ المراقبين اختاروا تغريم فيراري بمبلغ 50 ألف يورو لتصريح غير دقيق، من دون توجيه أيّة عقوبات إضافيّة.

ذلك يعني حفاظ لوكلير على مركزه الثالث في سباق مرسى ياس.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

المقال التالي
فيرشتابن عانى من مشكلة في استجابة الصمام الخانق

المقال السابق

فيرشتابن عانى من مشكلة في استجابة الصمام الخانق
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
09:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
13:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
10:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
13:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
13:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه

12د
2
فورمولا 1

هاميلتون يختتم موسم 2019 بفوزٍ بسباق أبوظبي

3
فورمولا 1

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير

4
فورمولا 1

هاميلتون ممتنٌ للثناء الأوّل من فيراري طوال 13 عامًا

5
فورمولا 1

فيرشتابن عانى من مشكلة في استجابة الصمام الخانق

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه
F1

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه

فيرشتابن عانى من مشكلة في استجابة الصمام الخانق
F1

فيرشتابن عانى من مشكلة في استجابة الصمام الخانق

فيتيل يعترف بأنّ عليه "القيام بعملٍ أفضل" في الموسم المقبل
F1

فيتيل يعترف بأنّ عليه "القيام بعملٍ أفضل" في الموسم المقبل

هاميلتون يختتم موسم 2019 بفوزٍ بسباق أبوظبي
F1

هاميلتون يختتم موسم 2019 بفوزٍ بسباق أبوظبي

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير
F1

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.