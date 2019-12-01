تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه
تمّ تغريم فيراري بمبلغ 50 ألف يورو لتصريحها غير الدقيق بكميّة الوقود على سيارة شارل لوكلير قبيل جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد.
قال جو باور المندوب التقنيّ لـ "فيا" قبيل أقلّ من ساعة على بداية السباق أنّ عمليّة تحقّق من الوقود كشفت عن "تباين كبير" بين ما أعلنت عنه فيراري وقدر الوقود داخل السيارة.
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وكان ذلك بمثابة خرقٍ محتمل لتوجيه تقنيّ أصدرته "فيا" وتمّ ذكره للمراقبين الذين انتظروا حتّى نهاية السباق للبدء في التحقيق.
ويتطلّب التوجيه التقنيّ المذكور تصريح الفرق بقدر الوقود في السيارات قبل اللفّات الاستطلاعيّة للتوجّه إلى شبكة الانطلاق، ولفّة التحمية والسباق، ولفّة العودة إلى خطّ الحظائر وأيّة "تشغيلات ضروريّة".
وضمن تقريرهم، كشف مراقبو جائزة أبوظبي الكبرى عن وجود فارق بلغ 4.88 كلغ بين ما صرّحت به فيراري وبين كميّة الوقود الذي قام باور بقياسها.
ولا يُعرف إن كانت فيراري جازفت بالتعرّض لعقوبة رياضيّة، بالرغم من أنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قال أنّه "لا يرى كيف لا يُمكن شطب نتيجة لوكلير" عندما سُئل حول المسألة قبل بداية السباق.
لكنّ المراقبين اختاروا تغريم فيراري بمبلغ 50 ألف يورو لتصريح غير دقيق، من دون توجيه أيّة عقوبات إضافيّة.
ذلك يعني حفاظ لوكلير على مركزه الثالث في سباق مرسى ياس.
شارل لوكلير، فيراري
تصوير: صور موتورسبورت
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تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه
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