تغريم ساينز على إثر عبوره المسار سائرًا بعد حادثته في التصفيات

تم تغريم كارلوس ساينز سائق فيراري 25 ألف يورو جراء قطعه المسار سائرًا عقب حادثته في تصفيات سنغافورة، مع إلغاء نصف هذه الغرامة.

ارتطم سائق فيراري بالحواجز على حلبة مارينا باي عند المنعطف الأخير قبل أكثر من 8 دقائق على نهاية حصة التصفيات.

وقد خرج ساينز من سيارته سالمًا وسار بطول المسار حتى وصوله إلى مدخل خط الحظائر بعد توقف الحصة إثر رفع العلم الأحمر.

وبعد تحقيق من مراقبي فيا، تم توقيع غرامة على الإسباني بقيمة 25 ألف يورو، أُلغي 12,500 يورو منها لما تبقى من الموسم إلى حين حصول حادثة مشابهة.

وتعد تلك الواقعة مشابهة لما قام به لويس هاميلتون في جائزة قطر الكبرى العام الماضي وتم تغريمه حينها 50 ألف يورو وحصل على تأنيب.

وكان هاميلتون قد اصطدم بزميله جورج راسل عند المنعطف الأول على انطلاقة السباق لينتهي سباقه بعد انكسار الإطار الخلفي الأيمن، قبل أن يخرج من سيارته ويعبر المسار من الجهة الخارجية للمنعطف الأول ونحو خط الحظائر.

وقد أوضح المراقبون بأن عقوبة ساينز تمثل نصف عقوبة هاميلتون العام الماضي لأن خرق الإسباني تم تحت العلم الأحمر، بينما خطأ البريطاني كان خلال فترة سيارة الأمان.