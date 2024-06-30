تغريم تسونودا بغرامة مالية كبيرة بعد تصفيات النمسا

تم تغريم تسونودا بمبلغ 40 ألف يورو لاستعماله ألفاظاً مسيئة خلال تصفيات النمسا.

حيث سُمع قبيل نهاية القسم الأول على حلبة ريد بُل رينغ حين تم تجاوزه في خط الحظائر من قبل جو غوانيو سائق ساوبر، وهو يقول: "هؤلاء *** معاقون".

ولفتت هذه العبارة أنظار الحكام الذين عاقبوه بغرامة 40 ألف يورو لقاء خرق اللوائح الرياضية الدولية، مع تعليق نصف هذه الغرامة حتى نهاية موسم 2024 الجاري في حال لم يكرّر هذه التصرفات.

وأوضح الحكام أن تسونودا اعتذر خلال جلسة الاستماع مؤكداً أنه لم يكن يدرك أن عبارته مسيئة. لكن الحكام مع ذلك طبقوا العقوبة عليه.

كما أشاروا في بيانهم إلى أن الياباني كان "مرعوباً" حين أدرك معنى العبارة، حيث أشار إلى أن فهمه للكلمات التي قالها مختلف، لكنه اعترف بأن هذا ليس عذراً.

وأكد الحكام أنهم يقدرون صدق تسونودا، لكنهم شددوا بأن استعمال مثل تلك العبارات المسيئة أمر غير مقبول على الإطلاق.

ونظراً لاعتذار تسونودا، وعرضه تقديم اعتذار علني كذلك، قرر الحكام تعليق نصف العقوبة حتى نهاية الموسم.

وقام تسونودا مباشرة بنشر اعتذار عبر حسابه على انستاغرام جاء فيه: "أودّ تقديم اعتذار كبير لما قلته عبر اللاسلكي. من الواضح أنني لم أستعمل العبارة بشكل مقصود وقد فهمتها بشكل مختلف تماماً عن معناها الفعليّ".

وأكمل: "الآن وبعد أن فهمت العبارة بالكامل وما تعنيه، فإنني أعتذر بشدة على ما قلته. لا مكان لمثل هذه العبارات وأنا آسف على ذلك".

يشار إلى أن سائق آربي سينطلق من المركز 14 في السباق.