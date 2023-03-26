تغريم بيكيه بمبلغ 950.000 دولار أمريكي بعد تعليقاته العنصرية ضد هاميلتون
تم فرض غرامة قيمتها 950,000 دولار من قبل محكمة برازيلية، على بطل العالم ثلاث مرات نيلسون بيكيه بسبب اللغة العنصريّة الموجهة إلى لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
في مقابلة ضمن برنامج إذاعي برازيليّ عبر الإنترنت، شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، استخدم بيكيه عبارة عنصريّة أثناء كلامه عن هاميلتون بطل العالم سبع مرات، عندما سئل عن رأيه في حادثة سائق مرسيدس مع ماكس فرستابن خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد.
واعتذر بيكيه بعد ذلك عن تصريحاته وأكد أن استخدامه لتلك الكلمات كان "خاطئاً"، وأنه "لا يدافع عن استخدامها".
كما زعم بيكيه أنه تمت ترجمة كلامه بشكل خاطئ، حيث أن العبارة المسيئة التي استخدمها "هي إحدى العبارات التي تستخدم في اللغة البرتغالية البرازيلية الدارجة بشكل واسع بمعنى ’الشخص’ ولم تكن تهدف للإساءة".
ومع ذلك، رفعت أربع جمعيات حقوق إنسان، دعوى قضائية ضد بيكيه بتهمة الإضرار الأخلاقي بقيمة 10 ملايين ريـال برازيلي. وفي يوم الجمعة، أمرت المحكمة المدنية في العاصمة البرازيلية برازيليا بدفع بيكيه نصف المبلغ المطلوب، 5 ملايين ريـال، أي ما يعادل 950,000 دولار أمريكي.
تم حظر نيلسون بيكيه، البالغ من العمر 70 عامًا، من حلبات الفورمولا واحد، كما تم إيقاف عضويته الفخرية في BRDC البريطانية. ولديه الحق في الاستئناف ضد حكم المحكمة.
ويعتبر هاميلتون، السائق الوحيد ذي البشرة السمراء في الفورمولا واحد، والبطل ذي البشرة السمراء الوحيد، وكان في مقدمة الداعين إلى تحسين التنوع والشمولية في رياضة سباقات السيارات.
يشار إلى أنه وعلى هامش جائزة البرازيل الكبرى في العام الماضي، حصل هاميلتون على المواطنة الفخرية في البرازيل.
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