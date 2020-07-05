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تغريم ألفا روميو بسبب انفصال إطار رايكونن

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تغريم ألفا روميو بسبب انفصال إطار رايكونن
05-07-2020

غُرّم فريق ألفا روميو بمبلغ 5000 يورو لقاء انفصال إطار سيارة كيمي رايكونن إثر وقفة صيانته خلال اللفّة الـ 54 من سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد.

أجرى رايكونن توقّفًا للحصول على إطارات جديدة عندما دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة مع بقاء 17 لفّة على النهاية نتيجة توقّف سيارة جورج راسل على المسار.

ولدى استئناف السباق في نهاية اللفّة الـ 54، انفصل الإطار الأماميّ الأيمن عن سيارة الفنلندي عند التوجّه إلى المنعطف الأخير.

وأُجبر رايكونن على إيقاف سيارته على الخطّ المستقيم الرئيسي، وهو ما أدّى إلى عودة سيارة الأمان.

وخلص تحليل "فيا" إثر نهاية السباق إلى أنّ الإطار لم يُثبّت بشكلٍ جيّد، لكنّ التقرير أشار في ذات الوقت إلى أنّ الفريق لم يكن يعي أنّه سرّح السيارة في وضعٍ غير آمن.

وجاء في البيان: "استمع المراقبون إلى ممثّل الفريق وراجعوا مقاطع الفيديو والأدلّة التقنيّة التي وفّرها المندوب التقنيّ التابع لـ فيا، إلى جانب نظام القياس الذي وفّره الفريق".

وأكمل: "بعد مراجعة صور الإطار المتضرّر والمحور، بات من الجليّ أنّ صامولة الإطار الأمامي الأيمن لم تُثبّت بشكلٍ مناسب خلال عمليّة تغيير الإطار. نتيجة لذلك انفصل الإطار عن السيارة عند استئناف السباق".

ثمّ تابع: "لكنّ المراقبين يقبلون عدم انتباه الفريق ولا السائق إلى أنّ السيارة قد تمّ تسريحها في وضعٍ غير آمن لذا لم يُوقفوا السيارة".

واختتم: "بعد أخذ كلّ تلك الجوانب بالحسبان، فإنّ غرامة 5000 يورو هي العقوبة المناسبة".

وبتعليقه على الواقعة قال رايكونن أنّه "لم يتلقّ أيّ تحذير" قبل وقوعها.

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