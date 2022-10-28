تغريم أستون مارتن 450 ألف دولار لخرقها الإجرائي لسقف النفقات الموسم الماضي
تلقت أستون مارتن عقوبة مالية تقدّر بـ 450 ألف دولار من قِبَل فيا ضمن اتفاق الخرق المقبول إثر خرقها الإجرائي لقوانين سقف النفقات الموسم الماضي.
أعلنت فيا بعد جائزة اليابان الكبرى أن كلا من أستون ومارتن وريد بُل قد خرقتا القوانين المالية لموسم 2021 بعد الانتهاء من التدقيق المحاسبي لتقارير كلا الفريقين.
وبالرُغم من أن أستون مارتن كانت تحت سقف النفقات في العام الماضي - على عكس ريد بُل التي تلقت غرامة مالية تقدر بـ 7 مليون دولار وخفض في وقت التطوير الانسيابي للسيارة - لكن فيا رأت بأنها ارتكبت خرقًا إجرائيًا، ما يعني أن عليها الدخول في محادثات مع الكيان الحاكم حيال بلوف اتفاق خرق مقبول.
وضمن بيان أصدرته فيا صباح اليوم الجمعة، شرح الكيان الحاكم أن أستون مارتن قد "لم تشمل و/أو عدّلت النفقات بشكل غير صحيح في حساب نفقاتها"، بما في ذلك جوانب مثل نفقات المقرات الجديدة، الرسوم الإضافية لنفق الهواء والنفقات المتعلقة بجهاز المحاكاة الجديدة لديها.
ونتيجة لذلك، تم تغريم أستون مارتن 450 ألف دولار يجب دفعها خلال 30 يومًا.
وقد أوضحت فيا كذلك أنه لم يكن هنالك اتهام أو دليل بأن أستون مارتن قد تصرفت في أي وقت بنيّة سيئة أو بطريقة احتيالية على مدار تلك العملية.
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