تغريم أستون مارتن وألبين لقاء واقعة خطّ الحظائر في تصفيات إيطاليا

في ظلّ أهميّة عامل السحب للحصول على لفّة سريعة في مونزا فإنّ الفرق حرصت على محاولة البقاء على مقربة من بعضها لاستغلال عامل السحب في تصفيات الجمعة.

وكان ذلك يعني وجود زحام متسارعٍ في نهاية القسم الثاني عند الخروج من خطّ الحظائر في ظلّ تسريع الفرق لسياراتها دفعة واحدة.

وتمّ تسريح العديد من السيارات في طريق سيارات أخرى قادمة، حيث خرج سيباستيان فيتيل من مرآبه رفقة زميله لانس سترول وتعيّن عليه تفادي الاصطدام بميكانيكيّ الفريق، وهو ما وضعه في طريق لويس هاميلتون الذي اضطرّ للتحرّك لتفادي الاصطدام.

واعتُبر إثر ذلك بلحظات أنّ طاقم إستيبان أوكون في صفوف فريق ألبين تحرّك بطريقة خطرة في خطّ الحظائر للتلويح للفرنسي بمغادرة مرآبه.

وعلى إثر تحقيق المراقبين فقد اعتُبر الفريقان مذنبين لتسريحهما غير الآمن لسائقيهما وتمّ تغريمهما بمبالغ ماليّة.