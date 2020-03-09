تعيين سيتي كامارا كسائق احتياطي لدى ريد بُل وألفا تاوري بعد انفصاله عن مكلارين

كان سيتي كامارا ضمن لائحة ريد بُل للمرشحين للمشاركة مع فريقها الرديف في 2016، بينما أمضى الموسم الماضي كسائق تجارب وتطوير لدى مكلارين في الفورمولا واحد.

وسيتشارك مهامه هذا العام مع سيباستيان بويمي السائق الاحتياطي لدى الفريق والمشارك في بطولة الفورمولا إي الكهربائية لصالح فريق نيسان.

حيث قال كامارا: "أنا مسرور جداً بانضمامي إلى عائلة ريد بُل بدور السائق الاحتياطي وسائق التجارب لموسم 2020 في الفورمولا واحد إلى جانب سيباستيان".

وأكمل: "كنتُ أتابع الفورمولا واحد منذ أن كنت بعمر الخامسة، ومثل هذه الفرصة للمشاركة مع ريد بُل وألفا تاوري تشرفني".

بعد مشاركته في الفورمولا 3 الأوروبية، نافس سيتي كامارا في ثلاثة مواسم متتالية ضمن الفورمولا 2، وأنهى بالمراكز الـ 12، الـ 6 والـ 4 على التوالي.

واختبر سيتي كامارا سيارة إندي كار مع فريق كارلين وسيارة فورمولا إي مع دراغون هذا العام كذلك، بعد أن انضم إلى الأخير كسائق تجارب واحتياطيّ كذلك.

وسيستلم البرازيلي الذي لا يمتلك عقداً للمنافسة على الحلبات هذا العام، مهامه بشكل رسمي في جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية لموسم 2020.