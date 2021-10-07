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تعويض طاقم السيارة الطبيّة في الفورمولا واحد بعد إصابته بفيروس كورونا

سيتعيّن على الفورمولا واحد تعويض طاقم سيارتها الطبيّة نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة تركيا الكبرى بعد أن كشفت التحاليل الدوريّة إصابة الثنائيّ بفيروس كورونا.

تعويض طاقم السيارة الطبيّة في الفورمولا واحد بعد إصابته بفيروس كورونا

عمل سائق السيارة الطبيّة ألان فان دير ميرفي مع الدكتور إيان روبرتس معًا لعدّة أعوام، واشتهرا بدورهما الحاسم في مساعدة رومان غروجان للخروج من حادثه المروّع في جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

لكنّ التحاليل الدوريّة التي أُجريت قبل السفر إلى إسطنبول كشفت عن إصابتهما بفيروس كورونا.

وأكّد بيانٌ من "فيا" عدم قدرتهما على الإيفاء بمسؤولياتهما نتيجة لذلك نهاية هذا الأسبوع.

وجاء في البيان: "ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا قبل السفر، لذا دخل كلٌ منهما في عزلٍ ذاتي ولن يحضرا إلى جائزة تركيا الكبرى 2021".

وأضاف: "سيتمّ تعويضهما في هذا الحدث من قبل سائق سيارة الأمان في بطولة الفورمولا إي برونو كوريا، والمندوب الطبي الدكتور برونو فرانشيني تباعًا".

وفي حال تعافى الثنائيّ سريعًا فسيكون بوسعهما العودة في السباق المقبل في أوستن هذا الشهر.

 
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