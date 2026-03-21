تعليق برنامج كالي روفانبيرا في سوبر فورمولا بعد تقييمات طبية

كان روفانبيرا نجم بطولة العالم للراليات قد كشف العام الماضي عن خطط جريئة لترك بطولة العالم للراليات من أجل خوض مسيرة في سباقات المقعد الأحادي، مع هدف نهائي يتمثل في المنافسة على أعلى المستويات.

وبدعم من تويوتا، كان من المقرر أن تبدأ رحلته في سباقات المقعد الأحادي عبر موسم كامل في سوبر فورمولا اليابانية مع فريق "كاي سي ام جي". لكن بعد مشاركته في اختبار ما قبل الموسم على حلبة سوزوكا الشهر الماضي، وبناءً على نصائح وتقييمات طبية، تم اتخاذ قرار مشترك بين تويوتا والسائق الفنلندي بتعليق البرنامج في الوقت الحالي.

وقال روفانبيرا عبر منصة "إكس": "لدي أخبار صعبة لأشاركها. سأتراجع عن السباقات المقبلة ومشاركتي في موسم سوبر فورمولا هذا العام".

وأضاف: "لقد كنت أتعامل مع مشاكل صحية منذ فترة طويلة، وقد تفاقمت هذا العام. لا تسمح لي حالتي الصحية بمواصلة المنافسة بأمان في الوقت الحالي. أولويتي الآن هي معالجة ذلك. ردود الفعل والتقدم هذا العام يُظهران أنّ هناك إمكانات جيدة في هذا المشروع. فصلي في سباقات الحلبات لم ينتهِ بعد. أنا آسف جدًا لكل من كان يأمل رؤيتي على الحلبة".

وأردف: "أتطلع لرؤيتكم جميعًا في أقرب وقت ممكن! أنا ممتن لموريزو وتي جي آر وشركائي على دعمهم ووقوفهم إلى جانبي، وسأواصل العمل بجد للعودة أقوى. شكرًا لتفهمكم ودعمكم المستمر".

وكانت بداية روفانبيرا في سباقات المقعد الأحادي صعبة، إذ اضطر للانسحاب من اختبار ما بعد الموسم في ديسمبر بسبب إصابته بحالة الدوار الموضعي الانتيابي الحميد، التي تؤثر على التوازن والرؤية نتيجة اضطراب في الأذن الداخلية.

وفي يناير، كثّف السائق البالغ من العمر 25 عامًا استعداداته للموسم الجديد من خلال مشاركته في بطولة فورمولا أوسيانا المحليّة في نيوزيلندا مع فريق هايتيك، حيث حقق خمس نتائج ضمن العشرة الأوائل، من بينها أول منصة تتويج له على حلبة تيريتونغا بارك في السباق التاسع، لينهي البطولة في المركز السادس عشر، قبل أن يضطر للغياب عن الجولة الختامية بسبب المرض.

وعاد روفانبيرا إلى القيادة في اختبار ما قبل الموسم لسوبر فورمولا على حلبة سوزوكا الشهر الماضي، حيث أنهى التجارب في المركز 24، مع تحسّن زمنه بأكثر من ثانية خلال الاختبار.

وأكدت تويوتا أنّ روفانبيرا لا يزال عازمًا على العودة بشكل أقوى ومواصلة مسيرته في سباقات الحلبات، والسعي للتنافس على أعلى المستويات، ولكن فقط عندما يكون مستعدًا لذلك. كما شددت على أنّها ستقدّم له الدعم الكامل من أجل العودة إلى الحلبة مستقبلًا.