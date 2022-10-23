تعليق المحادثات بين ريد بُل وفيا بشأن اتفاق خرق سقف النفقات

توفي ماتيشيتز يوم أمس السبت عن عمر يناهز 78 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، ليشهد بادوك الفورمولا واحد فيضًا من كلمات التكريم بحق النمساوي.

وكان التركيز الأكبر في بداية جائزة الولايات المتحدة الكبرى يتمحور حول محادثات ريد بُل مع فيا حول خرقها المزعوم لسقف النفقات الموسم الماضي.

وأقرّت فيا في تقريرها المحاسبي أن ريد بُل تجاوزت سقف النفقات المحدد بـ 145 مليون دولار لموسم 2021، الأمر الذي واجه نفيًا قويًا من الفريق.

وتم عقد محادثات بين كريستيان هورنر مدير الفريق ومحمد بن سليم رئيس فيا في أوستن حيال تلك المسألة، حيث عبّر هورنر عن رغبته بأن يتم التوصل لحلّ سلس للمسألة.

لكن وعقب إعلان وفاة ماتيشيتز، تم تعليق المحادثات حول اتفاق الخرق المقبول، في حين تم تأخير الموعد النهائي نتيجة لذلك.

حيث جاء في بيان مقتضب من متحدث باسم ريد بُل: "عقب أنباء وفاة السيد ماتيشيتز، تم تعليق كافة المحادثات مع فيا حول سقف النفقات والخطوات التالية حتى إشعار آخر".

وأضاف: "الموعد النهائي للاتفاق تم تمديده كذلك ونتوقع أن يتم استئناف المحادثات في منتصف الأسبوع".