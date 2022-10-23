تعليق المحادثات بين ريد بُل وفيا بشأن اتفاق خرق سقف النفقات
تم تعليق المحادثات بين ريد بُل ريسينغ والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بشأن اتفاق خرق سقف النفقات بعد وفاة ديتريش ماتيشيتز مؤسس العلامة النمساوية.
توفي ماتيشيتز يوم أمس السبت عن عمر يناهز 78 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، ليشهد بادوك الفورمولا واحد فيضًا من كلمات التكريم بحق النمساوي.
وكان التركيز الأكبر في بداية جائزة الولايات المتحدة الكبرى يتمحور حول محادثات ريد بُل مع فيا حول خرقها المزعوم لسقف النفقات الموسم الماضي.
وأقرّت فيا في تقريرها المحاسبي أن ريد بُل تجاوزت سقف النفقات المحدد بـ 145 مليون دولار لموسم 2021، الأمر الذي واجه نفيًا قويًا من الفريق.
وتم عقد محادثات بين كريستيان هورنر مدير الفريق ومحمد بن سليم رئيس فيا في أوستن حيال تلك المسألة، حيث عبّر هورنر عن رغبته بأن يتم التوصل لحلّ سلس للمسألة.
لكن وعقب إعلان وفاة ماتيشيتز، تم تعليق المحادثات حول اتفاق الخرق المقبول، في حين تم تأخير الموعد النهائي نتيجة لذلك.
حيث جاء في بيان مقتضب من متحدث باسم ريد بُل: "عقب أنباء وفاة السيد ماتيشيتز، تم تعليق كافة المحادثات مع فيا حول سقف النفقات والخطوات التالية حتى إشعار آخر".
وأضاف: "الموعد النهائي للاتفاق تم تمديده كذلك ونتوقع أن يتم استئناف المحادثات في منتصف الأسبوع".
راسل: سيارة مرسيدس "صعبة المراس" استنزفت ثقتي في أوستن
تغطية سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2022
أحدث الأخبار
فيرستابن يهدي فوزه في أوستن إلى روح ماتيشيتز بعد حسم ريد بُل لقب الصانعين
أبدى ماكس فيرستابن سعادة بالغة إثر حصد ريد بُل لقب الصانعين لهذا الموسم بقوة وسيطرة عبر الفوز بسباق أوستن، كما أهدى فوزه إلى روح مؤسس الشركة الراحل ديتريش ماتيشيتز.
سترول "ترك مساحة كبيرة" لألونسو خلال حادثهما في أوستن
قال لانس سترول أنّه ترك "مساحة كبيرة" لفرناندو ألونسو عندما جمعتهما حادثة في سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد.
فيرشتابن يتجاوز وقفة الصيانة الكارثيّة ويحرم هاميلتون الفوز في أوستن
أحرز ماكس فيرشتابن فوزًا جديدًا بعد أن تغلّب هذه المرّة على غريمه السابق لويس هاميلتون على إثر مواجهته لوقفة صيانة كارثيّة في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد، ليحرم بذلك مرسيدس من فرصة تحقيق فوزها الأوّل هذا الموسم.
تغطية سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2022
تغطية نصية مباشرة لأحداث سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد.