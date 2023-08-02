تعليقات فيرستابن حملت نوعاً من الجدّية "حيال التمرّن على وقفة الصيانة" في سباق بلجيكا
كشف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه كان يعلّق بنوع من الجدية وقليل من المزاح ضمن كلامه على اللاسلكي مع مهندس سباقه جيانبيرو لامبيازي فيما يتعلق برغبته مواصلة الضغط ومن ثم دخول منصة الصيانة "كتمرين إضافي للفريق" خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2023.
بعد انزعاج فيرستابن الواضح من لامبيازي مهندس سباقه خلال تصفيات سبا، بدا أنهما على وفاقٍ مجدداً في سباق بلجيكا الذي هيمن عليه الهولندي بشكل مذهل.
وحالما وصل فيرستابن إلى المركز الثاني خلف زميله سيرجيو بيريز (بعد أن انطلق سادساً بسبب عقوبة تبديل علبة التروس)، سُمع لامبيازي وهو يقول لسائقه: "استعمل عقلك"، ليردّ عليه فيرستابن: "هل نحن (مع زميله) كلانا نقوم بالأمر نفسه؟ أم ماذا؟".
وحين ردّ عليه لامبيازي قائلاً: "عليك فقط اتباع توجيهاتي"، أجاب فيرستابن بغضب: "أريد أن أعلم إن كانت كلتا السيارتان تقومان بالأمر نفسه".
لكن لامبيازي صدّه بحزم وقال: "ماكس، رجاء، اتبع تعليماتي. شكراً لك".
ولاحقاً، بعد وقفة فيرستابن الثانية والأخيرة، حذّره لامبيازي من مغبّة المخاطرة كثيراً بإطاراته عبر الضغط كثيراً لمحاولة تسجيل اللفة الأسرع في السباق، حيث كانت باسم فيرستابن قبل أن يقتنصها لويس هاميلتون بعد أن توقف مرة إضافية منتقلاً لإطارات جديدة.
وحين سُئِل حيال ذلك الكلام على اللاسلكي بعد فوزه بالسباق، أوضح فيرستابن أنه كان بالفعل يفكر جدياً بنسبة 50-50 بكلامه حيال تمرّن إضافي للفريق على وقفة الصيانة.
فقال مازحاً ضمن مقابلة مع قناة "سكاي اف1": "انزعجت لأنهم لم يرغبوا بوقفة صيانة إضافية، لذا حاولت أن أثير قلقهم بعض الشيء كي يعتقدوا بأنني سأضغط أكثر للقيام بوقفة صيانة إضافية".
وأكمل: "أعلم أن الفريق لم يكن يرغب بوقفة صيانة إضافية، لكنني أردتُ الكلام عن ذلك كي أثير قلقهم!".
وأردف: "أحب أن أسمع ردة فعلهم ’أوه، لا.. لن نقوم بذلك اليوم’. لكن لا بأس في ذلك. نحن نعرف بعضنا منذ فترة طويلة وتجمعنا علاقة جيدة جداً".
بالمقابل، أوضح فيرستابن أن علاقته مع مهندس سباقه "هامة جداً".
فقال: "أشعر أن وجود تلك العلاقة أمر هام حقاً لناحية التأدية، ليس فقط مع مهندس سباقك، بل مع جميع من حولك".
وأكمل: "بالطبع، على مرّ السنين، تكبر هذه العلاقة بشكل كبير، حيث تعرفون بعضكم البعض بشكل أكبر".
جيانبيرو لامبيازي، مدير سباق ماكس فيرستابن
تصوير: ريد بُل
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