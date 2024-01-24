تعزيز قوة عجلات الفورمولا واحد لحل مشكلة انفلات الإطارات

منذ 2022، كانت شركة "بي اس اس" المزود الرسمي للعجلات لجميع الفريق.

ومن بين النواحي التي ركزت عليها في حقبة القوانين الحالية، بعد الانتقال لإطارات 18 إنشاً، القوى المرتفعة جداً التي تتعرض لها العجلات أثناء الحوادث، مقارنة بالإطارات السابقة الأصغر حجماً.

بشكل خاص، فإن الطريقة التي تتعرض لها العجلات لقوى التصادم تتسبب في بعض الأحيان بخروج الإطار من مكانه.

وحصلت بالفعل عدة حوادث في السنوات السابقة حين أفلتت الإطارات من أماكنها بسبب قوة الصدمة في الحوادث.

وخلال 2023، وبطلب من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، عملت "بي اس اس" على تطوير نسخة محسنة من العجلات حملت اسم "أم.كيه2"، أكثر صلابة.

ويبدو أن الشركة كانت راضية عن التصميم المحدّث والأكثر صلابة، حيث سيستعمل بالفعل في موسم 2024.

وهذا ما أكدته الشركة في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، مشيرة إلى أن التطوير بدأ بعد طلب من "فيا"، ورغم أن العجلات الجديدة مطابقة تماماً في الشكل للنموذج القديم، لكنها أكثر صلابة وقدرة على التحمل.