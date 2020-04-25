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تعزيز إمكانية انطلاق موسم 2020 من النمسا بعد بدء الحلبة إجراء اختبارات كورونا

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تعزيز إمكانية انطلاق موسم 2020 من النمسا بعد بدء الحلبة إجراء اختبارات كورونا
25-04-2020

يبدو بأنّ إمكانية انطلاق موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد مع سباقين في سبيلبرغ في النمسا في 5 و12 يوليو/تموز قد بدأت تتشكّل، وذلك بعد بدء إجراء اختبارات حمل فيروس كورونا "كوفيد-19" على العاملين في حلبة ريد بُل رينغ.

على الرُغم من عدم وجود تعليق رسمي من الحلبة على ذلك الإجراء، لكن يُمكن التكهّن بأنّ تلك الخطوة هي إجراء استعدادي للقرار (الذي يبدو نظريًا الآن) الذي قد يُتّخذ من قِبَل صانعي القرار في الدولة بإقامة جائزة النمسا الكبرى، وعلى الأرجح مع سباقَين.

ويتمثّل صانعو القرار من ريد بُل كمنظم (وقد أبدى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات دعمه لهذه الفكرة والعمل على ترويجها) والفورمولا واحد من جانب، والسلطات السياسية المتمثلة في حكومة مقاطعة ستيريا في غراز والحكومة الفيدرالية النمساوية في فيينا من جانب آخر.

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ويبدو بأنّ هنالك دعمًا مبدئيًا لمبادرة ريد بُل في الوقت الحالي، حيث صرّح هيرمان شوتزينهوفر عمدة مقاطعة ستيريا قائلًا: "بالطّبع أدعم تلك الفكرة بإقامة سباق الفورمولا واحد في ستيريا هذا العام، علينا ألا نخسر الحالة الإيجابية خلال أزمة كورونا الحالية".

ومن الناحية السياسية، فهنالك جانبان لجائزة كبرى محتملة في النمسا: الأول، أنّه وحتّى وفي حال إقامة الجائزة من دون جمهور، فستكون هنالك حاجة لـ 1500 شخص تقريبًا من أجل تنظيم الجائزة، وكذلك السباقات الداعمة. وإذا ما تأكدت إصابة أحدهم بفيروس كورونا، فسيكون من الصعب للغاية الظهور بهذا الشكل للعالم الخارجي.

والجانب الثاني هو أنّه وإذا ما تمكّنت دولة صغيرة مثل النمسا، مع شركة تسويقية نمساوية مثل ريد بُل، من إقامة حدث عالمي مثل سباق الفورمولا واحد متقدمة على الآخرين بفضل التنظيم الاحترافي، فسيكون ذلك مشروعًا يسطع باسم البلد والقيادة السياسية بها عالميًا.

كما أنّ جولة افتتاحية للفورمولا واحد في سبيلبرغ يتمثّل فرصة فريدة لدعم وترويج السياحة في المنطقة، حيث أنّ صور أوّل حدث رياضي دولي كبير بعد الأزمة الحالية ستنتشر في جميع أنحاء العالم.

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"نحن ممتنون جدًا لجهود ديتريش ماتيشيتز لموطنه النمسا ومقاطعة ستيريا" قال شوتزينهوفر.

واختتم: "وعليه سيكون من الرائع أن نصدّر للعالم صورًا من جائزة كبرى مثيرة وكذلك من منطقة مورتال، حتّى لو كان ذلك عبر التلفاز فقط".

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