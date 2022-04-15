تعديل ناشر فيراري الذي يُلمح إلى خططها التطويريّة

جاءت وتيرة السيارة بالرغم من عدم جلب الفريق لأيّة تحديثات كبيرة على سيارته "اف1-75" منذ بداية التجارب التحضيريّة للموسم الجديد في برشلونة في فبراير الماضي.

كما أوضح ماتيا بينوتو مدير الفريق بعد جائزة أستراليا الكبرى أنّ الحصان الجامح لن يجلب تحديثات كبيرة لفترة كذلك، حيث اختار الفريق عدم جلب أيّ شيء لسباق إيمولا نهاية الأسبوع المقبل.

ويعود ذلك إلى أنّ جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ستكون عطلة نهاية الأسبوع الأولى بصيغة السباق القصير هذا العام، وهو ما يعني الاقتصار على حصّة تجارب حرّة واحدة قبل التوجّه إلى التصفيات، ما يعني عدم وجود فرصة لاختبار أيّة مكوّنات جديدة.

لكنّ بينوتو أشار في المقابل إلى أنّه ستكون هناك بعض التعديلات الطفيفة التي تهدف إلى مساعدة الفريق على تفادي مشاكل الارتدادات التي لا يزال يُواجهها في بعض المناسبات.

وقال الإيطالي: "سنُحاول التقليل من المشاكل التي واجهناها حتّى الآن. أفكّر في الارتدادات التي أثّرت على أدائنا على مدار عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "سنُحاول مجدّدًا على العمل على تلك النقطة بالتحديد. لكن بالنسبة للتحديثات الكبيرة فأعتقد بأنّها ستأتي في مرحلة لاحقة من الموسم".

ويبدو أنّ تركيز فيراري على المدى القصير يتمحور حول تصميم ناشر معدّل، حيث تمّ اختباره على سيارة شارل لوكلير في التجارب الحرّة الأولى في ملبورن.

ويبدو أنّ التعديلات تبرز في منطقة ذيل القارب، وذلك عند ارتفاع الناشر من قسم اللوح السفلي نحو هيكل التصادم الخلفي، وذلك عبر إضافة الفريق لحدبة في القسم الأوسط.

ويعود الغرض من هذه التغييرات إلى المساعدة في زيادة استقرار القسم الخلفي. وفي حين أنّ ذلك يُضحّي ببعض الحجم، فإنّ الهندسة المُعدّلة من المتوقّع أن تزيد من الارتكازيّة عند ارتفاعٍ معيّن للسيارة وبزاوية ميلان معيّنة، وهو ما سيكون مفيدًا على صعيد إدارة الارتدادات.

وفي حين أنّ الفريق جمع البيانات من تصميمه الجديد في أستراليا، فإنّ الناشر المعدّل قد يتمّ اعتماده على السيارتين في الجولة المقبلة.

الجناح الأمامي لسيارة فيراري اف1-75 تصوير: صور موتورسبورت

في الأثناء ركّب الفريق أنظمة استشعار لارتفاع السيارة على سيارة كارلوس ساينز الإبن نهاية الأسبوع الماضي وذلك على طرفي ووسط الجناح الأمامي.

ومن أجل جمع المزيد من البيانات، أضاف الفريق كاميراتين لالتقاط صورٍ لمدى مرونة الصفيحة الجانبيّة، حيث وضع عليها ملصقة مرقّطة لا تظهر في هذه الصورة كي تكون بمثابة نقطة معياريّة عند دراسة مقاطع الفيديو المسجّلة لاحقًا.

كما استخدم الفريق الطلاء الانسيابيّ على الجناح الخلفي لسيارة لوكلير خلال الحصّة من أجل الحصول على تأكيد بصري لأدائه وفق المتوقّع.