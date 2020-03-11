تعديل "المجرى الفاصل" في حلبة ألبرت بارك قبيل جائزة أستراليا الكبرى
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11-03-2020
تمّ تعديل المجرى الفاصل الذي تسبب بكسر الجانح الأمامي لسيارة دانيال ريكاردو خلال اللفة الافتتاحية من سباق الموسم الماضي، قبيل انطلاق نسخة هذا الموسم.
سلك ريكاردو مساراً عريضاً خلال اللفة الافتتاحية من سباق أستراليا 2019 وذلك في أول مشاركة له على متن سيارة فريقه رينو، وذلك كي يمنح نفسه مساحة إلى جانب سيرجيو بيريز الذي قدم انطلاقة بطيئة.
لكن، كلفه ذلك القرار غالياً، إذ تمزق جانحه الأماميّ وتحطم معه أي أمل بتقديم نتيجة طيبة على أرض سباق موطنه.
وتلك المنطقة في الحقيقة كانت عبارة عن مجرى ضمن العشب يفصل بين مخرج خط الحظائر وبين المسار، حيث تمّ تعديله من جديد قبيل سباق أستراليا 2020 المقبل.
وتمّ وضع أسمنتٍ بين المنطقتين، إضافة إلى "تمليسها" كذلك كي لا تتسبب بأية مشاكل للسيارات التي قد تعبر فوقها وفق ما جاء في تقديم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للسباق.
ووفقاً لمذكرة ما قبل السباق، فإن الحاجز ما بين المنعطفين الثاني والثالث قد تمّ تقريبه أكثر إلى المسار كذلك.
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تعديل "المجرى الفاصل" في حلبة ألبرت بارك قبيل جائزة أستراليا الكبرى
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