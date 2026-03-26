بحسب القرار الجديد، سيُسمح للسائقين باستعادة 8 ميغاجول فقط من الطاقة خلال التصفيات على حلبة سوزوكا، بدلًا من 9 ميغاجول كما كان مقررًا سابقًا. ويهدف هذا التعديل إلى الحد من استخدام السوبر كليبنج على الحلبات التي تعاني من ضعف في استعادة الطاقة، مثل سوزوكا وملبورن.

وفي ألبرت بارك، أدى ذلك إلى لقطات غريبة من داخل السيارات، خاصة عند المنعطفين 9 و10، حتى في لفة جورج راسل التي حقق بها مركز الانطلاق الأول، حيث كان السائقون يستخدمون السوبر كليبنج قبل مناطق الكبح، ما جعل أسلوب القيادة يبدو غير طبيعي وقلل من التحدي.

حتى في شنغهاي، أشارت أسماء مثل شارل لوكلير وأوسكار بياستري إلى أنهم كانوا يُعاقبون فعليًا كلما حاولوا المخاطرة أكثر.

وخلال اجتماع عقب جائزة الصين الكبرى، اتفقت الفرق على أن السباقات نفسها ممتعة ولا تحتاج إلى تغييرات فورية، لكن التصفيات تحتاج إلى تحسين، إذ يجب أن تبقى اختبارًا حقيقيًا لأداء السائقين، ما يعني تقليل أساليب مثل "ليفت آند كوست" أو الرفع وترك التسارع والسوبر كليبنج خلال اللفة السريعة.

وكان من المفترض في البداية عدم إجراء أية تغييرات قبل جائزة ميامي، لكن "فيا" تراجعت عن هذا القرار وأعلنت التعديل يوم الخميس في سوزوكا.

وجاء في بيان الاتحاد: "بعد مناقشات بين فيا وفرق الفورمولا 1 ومصنعي وحدات الطاقة، تم الاتفاق بالإجماع على تعديل طفيف في معايير إدارة الطاقة خلال التصفيات في جائزة اليابان الكبرى".

وأضاف: "لضمان الحفاظ على التوازن المطلوب بين استخدام الطاقة وأداء السائق، تم تقليل الحد الأقصى لاستعادة الطاقة من 9.0 إلى 8.0 ميغاجول، استجابةً لملاحظات السائقين والفرق التي شددت على أهمية بقاء التصفيات تحديًا حقيقيًا".

وعادةً ما يتعين على "فيا" إخطار الفرق قبل أربعة أسابيع من أي تعديل، لكن في هذه الحالة تم استثناء ذلك، حيث أعاد القسم التقني دراسة محاكاة سوزوكا بعد سباق الصين، وأظهرت النتائج أن الفرق ستعتمد على السوبر كليبنج أكثر مما كان متوقعًا، ما استدعى التدخل المبكر.

وقد تم إبلاغ الفرق ومصنعي وحدات الطاقة يوم الثلاثاء بالمقترح، مع تأكيد "فيا" أنها لن تطبقه إلا في حال موافقة الجميع، وهو ما تحقق بالفعل.

ولن يطرأ أي تغيير على سباق الأحد، حيث شددت "فيا" على أن الوضع العام للبطولة لا يزال جيدًا حتى الآن.

واختتم البيان قائلًا: "تشير فيا إلى أن أولى السباقات تحت قوانين 2026 كانت ناجحة من الناحية التشغيلية، وهذا التعديل يأتي ضمن عملية التطوير المستمرة. وسنواصل العمل مع الفرق ومصنعي وحدات الطاقة لتحسين إدارة الطاقة، مع عقد المزيد من المناقشات خلال الأسابيع المقبلة".