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تعديل قوانين الفورمولا واحد للسماح بقضبان الأرضيّة والسيارات الأثقل

صادقت "فيا" على تعديلات في اللحظات الأخيرة على قوانين الفورمولا واحد في محاولة لمساعدة الفرق التي واجهة مشاكل غير متوقّعة بسبب قوانين 2022 الجديدة.

تعديل قوانين الفورمولا واحد للسماح بقضبان الأرضيّة والسيارات الأثقل

تمثّلت أولى تلك المشاكل في الوزن الأدنى للسيارات، حيث عانت العديد من الفرق للإيفاء بالهدف الأصلي البالغ 795 كلغ.

وكان ذلك الحدّ أعلى من السابق البالغ 752 كلغ في العام الماضي، وذلك لتوليفة من العوامل بما فيها متطلّبات هياكل السلامة الجديدة وخصائص الإطارات وأغطيتها.

ويبدو أنّ أغلب الفرق عانت للتواجد عند ذلك الهدف بالتوجّه إلى السباق الأوّل، حيث أُشير على أنّ ألفا روميو ومكلارين فقط كانت قريبتين منه.

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نتيجة لذلك ضغطت الفرق على "فيا" من أجل زيادة طفيفة في الوزن، حيث أصبح الحدّ الآن 798 كلغ.

أمّا التغيير الآخر البارز فقد تمثّل في الموافقة على السماح للفرق بتركيب قضبان معدنيّة نحيفة على أرضيّاتها من أجل المساعدة على التحكّم في مرونة الأرضيّة على سرعات عالية.

وفي ظلّ مواجهة الفرق لمشكلة الارتدادات، فقد أدركت أنّ الظاهرة يُمكن أن تتفاقم من خلال انحناء الأرضيّة كثيرًا وهو ما يُوفّر زيادة كبيرة جدًا في الارتكازيّة تدفع السيارة أقرب إلى سطح المسار.

واختارت بعض الفرق خلال التجارب الشتويّة تركيب قضبان معدنيّة صغيرة لتثبيت الأرضيّة، لكنّها كانت غير قانونيّة نظريًا وفق القوانين الأصليّة لموسم 2022.

لكن تمّت الآن الموافقة على السماح للفرق بتركيبها في عطل نهاية الأسبوع من أجل المساعدة على التقليل من مرونة الأرضيّة بشكلٍ مفرط.

القسم الخلفي لسيارة فيراري اف1-75
ارضية سيارة مرسيدس دبليو13
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