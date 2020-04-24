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تعديلٌ في قوانين "فيا" قد يمنع فيراري من إيقاف سقف نفقات منخفض

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تعديلٌ في قوانين "فيا" قد يمنع فيراري من إيقاف سقف نفقات منخفض
24-04-2020

تعزّزت آمال الفرق الصغيرة في بطولة العالم للفورمولا واحد بخفض سقف النفقات بشكلٍ كبير أمسٍ الجمعة بعد أن أعلنت "فيا" عن تغيير في عمليّة صنع القرار داخلها.

في ظلّ التوتّر المتواصل بين فيراري ومنافساتها حول مدى خفض مستوى سقف النفقات، تدخّلت "فيا" وأوضحت أنّه بوسعها الآن قبول موافقة بالأغلبيّة على تغييرات القوانين وفق شروطٍ مُعيّنة.

وكانت شروط القانوني الرياضيّ الدوليّ التابع لـ "فيا" تفرض حتّى هذه المرحلة أن يتطلّب أيّ تغيير في قوانين 2021 في هذه الفترة المتأخّرة دعمًا بإجماع كلّ الفرق.

لكن على ضوء تأثير جائحة "كوفيد-19" وتزايد المخاوف حيال التأثير الماليّ على المتنافسين، منحت "فيا" نفسها سلطة إضافيّة للتدخّل وإجراء التغييرات بناءً على دعم الأغلبيّة في حال شعرت بأنّ تلك التعديلات ستكون بمثابة "إجراء حماية" للبطولة.

إذ تمّ تعديل نصّ البند المتعلّق بتغييرات القوانين ليُصبح كالتالي: "في ظروف استثنائيّة، وفي حال اعتبرت فيا أنّ التغيير المعنيّ أساسي لحماية البطولة، الكأس، التحدّي أو السلسلة المعنيّة، فإنّ موافقة بأغلبيّة المتنافسين يجب أن تكون كافية".

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وكانت فيراري قد أوضحت أنّها تُعارض خفض سقف النفقات إلى ما تحت 145 مليون دولار، وذلك لأنّها لا تريد طرد موظّفيها ولا نقلهم إلى سلاسل سباقات أخرى.

لكنّ مكلارين هاجمت موقفها إثر ذلك، حيث عبّرت الأخيرة عن مخاوفها من أنّه في حال لم يتمّ اتّخاذ إجراءات سريعة وخفض مستوى الإنفاء إلى حدٍ قد يصل إلى 100 مليون دولار، فإنّ هناك خطرًا لمغادرة عددٍ من الفرق.

واتّهم زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين فيراري بأنّها تعيش في حالة إنكار حيال حاجة الرياضة لاتّخاذ قرارات سريعة لتأمين مستقبلها.

وسيتمثّل الأمر الأساسيّ الآن في رؤية إن كانت "فيا" تعتبر الوضع الحالي "استثنائيًا" أم لا، وإذا ما قرّرت أنّ عدم خفض سقف النفقات لتأمين الفرق يُعتبر خطرًا على مستقبل الفورمولا واحد.

واعتبر براون أنّ المسألة الأخيرة باتت على المحكّ عند حديثه استجابة لتعليقات ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري.

حيث قال: "نحن في وضعٍ لو اتّبعت فيه الفورمولا واحد عاداتها القديمة فسيكون مستقبل البطولة في خطر كبير. أعتقد بأنّنا إن فكّرنا في المستقبل فلن ننجو ممّا يحدث الآن فحسب، بل سيكون بوسع الرياضة البزوغ وسنفوز جميعًا. أدعم نقاشًا جيّدًا سليمًا، لكنّني أعتقد بأنّ التعليقات التي رأيتها لا تستقيم، وهي تناقض نفسها، ولا تعكس بدقّة ما أعتقد بأنّها الحقيقة".

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