تعديل تصميم الأجنحة لسيارات موسم 2021 في الفورمولا واحد

خلال الشهر الماضي، دخلت نماذج مصغّرة بنسبة 50 بالمئة لسيارة فورمولا واحد 2021 ضمن تجارب في نفق الهواء للمرة الأولى، حيث أبدى واضعو القوانين تفاؤلهم حيال النتائج التي تهدف إلى تسهيل عمليات لحاق السيارات ببعضها البعض وإكمال التجاوزات لرفع الحماسة في السباقات.

وضمن تصميم السيارة الذي تمّ الكشف عنه، بدا الأنف ملتصقاً مباشرة بصفيحة الجانح الأمامي الأساسي، بينما تمّ خفض عناصر الجناح الحالية الخمسة إلى ثلاثة، بتصميم أكثر بساطة.

بينما بدا الجانح الخلفي متموضعاً مباشرة ضمن الصفاح الانتهائية والدعامات، التي تتجه مباشرة إلى الأسفل بشكل مستقيم.

أما الآن، كشفت الفورمولا واحد أن السيارة، التي تمّ منحها اسم "ليما"، قد تمت إعادة تصميمها كي تضمّ "أجنحة خلفية أكثر جمالاً ودراماتيكية".

ولم يتمّ الكشف عن أية صور للعلن، لكن تمّ عرض التصميم الجديد على فرق الفورمولا واحد يوم الاثنين.

وكان بات سيموندز المدير التقني للفورمولا واحد و نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا" قد ركّزا على تصميم الجانح الأمامي الذي سيُمنح تصميماً "بلمحة مستقبلية".

علاوة على ذلك، الصفائح الانتهائية بعرض مترين للجانح الأمامي، ستتجه الآن نحو الأعلى "بشكل دراماتيكي، أشبه ما يكون بمقدمة جانح الطائرة". وستكون تلك منطقة حرة أمام الفرق لتطويرها.

ووفقاً للفورمولا واحد فإن الجانح الخلفي سيصبح عريضاً كذلك، وسيتمّ تحوير الصفائح الانتهائية كذلك بشكل داخليّ لأسباب تتعلق بالمظهر العام.

من بين التغييرات الأخرى، خفض مقدمة أنف السيارة بمقدار 25 مليمتراً، وإعادة تصميم الأرضية، رفع الهيكل ومنح السائقين المزيد من المساحة، إضافة إلى مسند رأس أعلى.

وستتواصل اختبارات نفق الهواء لسيارة "ليما" حتى موعد نشر قوانين 2021 الشهر المقبل.

وستعمل تلك الاختبارات على تقييم إمكانية تضييق الجانح الأمامي من دون الإضرار بجهود خفض تيارات الهواء المضطرب التي يولدها.

وبينما يعتبر منح السيارات مظهراً جميلاً ومميزاً في 2021، لكنّ السماح للفرق بالمنافسة بشكل أكبر وأكثر تقارباً هو الهدف الرئيسي.

حيث قال سيموندز الشهر الماضي أن النتائج "كانت في الحقيقة أفضل مما توقعتُ في بداية المشروع".

واختتم: "مع التعديلات التي نعمل عليها حالياً، فإن النتائج استثنائية".