تعديل الحفف الجانبيّة "العدائيّة" في أبوظبي ليلة الجمعة

عُدّلت الحفف الجانبيّة عند مخارج المنعطفين الخامس والتاسع على إثر ردود فعل السائقين، والفرق وبيريللي.

إذ تمّ تهذيب الحواف الحادة من الحفف المزدوجة في المنعطفين لجعلها أقلّ عدائيّة.

وكانت الحفف من بين المواضيع التي طُرحت خلال اجتماع السائقين مساء الجمعة، حيث اقترح المشاركون تعديلها كي يتمكّن السائقون من استخدامها أكثر.

وكانت الفرق قلقة أكثر حيال تعرّض سياراتها لضرر على خلفيّة الحوادث التي شهدتها جولة قطر التي عانت فيها السيارات على مدار عطلة نهاية الأسبوع، كما تعرّض هيكل سيارة نيكيتا مازيبين لضررٍ لا يُمكن تصليحه.

كما شهد سباق قطر تعرّض أربعة سائقين لثقوبٍ مفاجئة في إطاراتهم، حيث توصّلت بيريللي لاحقًا إلى أنّ تلك الثقوب جاءت بسبب الاصطدام المتواصل بالحفف الجانبية، ومع اهتراء الإطارات فقد أصبحت عرضة للخطر أكثر.

وعبّر ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج بيريللي في الفورمولا واحد بعد حصّتي الجمعة عن قلق شركته وأعلم "فيا" بذلك.

وقال إيزولا: "هذه الحفف مشابهة للغاية لتلك التي في قطر، لكنّها ليست هي بالضبط. إنّها عدائيّة عند مخرجَي المنعطفين الخامس والتاسع على وجه الخصوص".

وأكمل: "إنّها الأكثر عدائيّة. بالنسبة للحفف في المنعطفات الأربعة الأولى فهي ذاتها من العام الماضي، ومن ثمّ لدينا حففٌ مختلفة في المنعطفات 12، و13، و14 و15".

وأردف: "مخرج المنعطف الـ 16 هو ذاته مثل العام الماضي. لذا لدينا فوارق بالمقارنة مع هذا العام، وتلك الحفف أكثر عدائيّة".

ثمّ تابع: "كما أنّ الحفف مختلفة عند رؤوس المنعطفات. لكنّ رؤوس المنعطفات مختلفة بشكلٍ واضح. أوّلًا لأنّ لديك الإطارات التي لا تواجه أحمالًا كبيرة عند رأس المنعطف".

وأضاف: "وثانيًا لأنّ بوسع السائقين عدم العبور كثيرًا على رؤوس المنعطفات، لكنّني قلقٌ أكير من الحفف عند مخارج المنعطفات، خاصة المنعطفين الخامس والتاسع، كون الحفف هناك هي الأكثر عدائيّة".

وواصل شرحه بالقول: "شاهدنا من التجارب الحرّة أنّ السائقين يعبرون على الحفف، خاصة عند مخرج المنعطف التاسع، وينعطفون بسرعة عالية".

واختتم: "أنا متأكّدٌ من أنّهم سيستخدمون الحفف في التصفيات وربّما خلال السباق في حال ضغطوا فيه، لذا هناك هذا العامل الذي يجب أخذه بعين الاعتبار".