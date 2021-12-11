تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن: لطالما كنتُ جاهزاً لمعركة لقب الفورمولا واحد منذ وقت طويل التالي / هورنر: الاتهامات وراء "قيادة ماكس المجنونة" تقودها ماكينة مرسيدس الإعلامية
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار عاجلة

تعديل الحفف الجانبيّة "العدائيّة" في أبوظبي ليلة الجمعة

تمّ تعديل الحفف الجانبيّة الجديدة التي تمّ تثبيتها كجزء من برنامج تحديثات حلبة مرسى ياس خلال ليلة الجمعة قبيل التجارب الحرّة الثالثة من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد.

تعديل الحفف الجانبيّة "العدائيّة" في أبوظبي ليلة الجمعة

عُدّلت الحفف الجانبيّة عند مخارج المنعطفين الخامس والتاسع على إثر ردود فعل السائقين، والفرق وبيريللي.

إذ تمّ تهذيب الحواف الحادة من الحفف المزدوجة في المنعطفين لجعلها أقلّ عدائيّة.

وكانت الحفف من بين المواضيع التي طُرحت خلال اجتماع السائقين مساء الجمعة، حيث اقترح المشاركون تعديلها كي يتمكّن السائقون من استخدامها أكثر.

اقرأ أيضاً:

وكانت الفرق قلقة أكثر حيال تعرّض سياراتها لضرر على خلفيّة الحوادث التي شهدتها جولة قطر التي عانت فيها السيارات على مدار عطلة نهاية الأسبوع، كما تعرّض هيكل سيارة نيكيتا مازيبين لضررٍ لا يُمكن تصليحه.

كما شهد سباق قطر تعرّض أربعة سائقين لثقوبٍ مفاجئة في إطاراتهم، حيث توصّلت بيريللي لاحقًا إلى أنّ تلك الثقوب جاءت بسبب الاصطدام المتواصل بالحفف الجانبية، ومع اهتراء الإطارات فقد أصبحت عرضة للخطر أكثر.

وعبّر ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج بيريللي في الفورمولا واحد بعد حصّتي الجمعة عن قلق شركته وأعلم "فيا" بذلك.

وقال إيزولا: "هذه الحفف مشابهة للغاية لتلك التي في قطر، لكنّها ليست هي بالضبط. إنّها عدائيّة عند مخرجَي المنعطفين الخامس والتاسع على وجه الخصوص".

وأكمل: "إنّها الأكثر عدائيّة. بالنسبة للحفف في المنعطفات الأربعة الأولى فهي ذاتها من العام الماضي، ومن ثمّ لدينا حففٌ مختلفة في المنعطفات 12، و13، و14 و15".

وأردف: "مخرج المنعطف الـ 16 هو ذاته مثل العام الماضي. لذا لدينا فوارق بالمقارنة مع هذا العام، وتلك الحفف أكثر عدائيّة".

ثمّ تابع: "كما أنّ الحفف مختلفة عند رؤوس المنعطفات. لكنّ رؤوس المنعطفات مختلفة بشكلٍ واضح. أوّلًا لأنّ لديك الإطارات التي لا تواجه أحمالًا كبيرة عند رأس المنعطف".

وأضاف: "وثانيًا لأنّ بوسع السائقين عدم العبور كثيرًا على رؤوس المنعطفات، لكنّني قلقٌ أكير من الحفف عند مخارج المنعطفات، خاصة المنعطفين الخامس والتاسع، كون الحفف هناك هي الأكثر عدائيّة".

وواصل شرحه بالقول: "شاهدنا من التجارب الحرّة أنّ السائقين يعبرون على الحفف، خاصة عند مخرج المنعطف التاسع، وينعطفون بسرعة عالية".

واختتم: "أنا متأكّدٌ من أنّهم سيستخدمون الحفف في التصفيات وربّما خلال السباق في حال ضغطوا فيه، لذا هناك هذا العامل الذي يجب أخذه بعين الاعتبار".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: لطالما كنتُ جاهزاً لمعركة لقب الفورمولا واحد منذ وقت طويل
المقال السابق

فيرشتابن: لطالما كنتُ جاهزاً لمعركة لقب الفورمولا واحد منذ وقت طويل
المقال التالي

هورنر: الاتهامات وراء "قيادة ماكس المجنونة" تقودها ماكينة مرسيدس الإعلامية

هورنر: الاتهامات وراء "قيادة ماكس المجنونة" تقودها ماكينة مرسيدس الإعلامية
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

هاميلتون يشعر أنه "أفضل بمليون مرة" قبيل معركته مع فيرشتابن بالمقارنة مع روزبرغ في 2016
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يشعر أنه "أفضل بمليون مرة" قبيل معركته مع فيرشتابن بالمقارنة مع روزبرغ في 2016

برون وسيموندز يتّجهان لمغادرة دوريهما في إدارة الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

برون وسيموندز يتّجهان لمغادرة دوريهما في إدارة الفورمولا واحد في 2022

فيرشتابن: لم يكن الانطلاق على إطارات "سوفت" من خطّتنا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: لم يكن الانطلاق على إطارات "سوفت" من خطّتنا

بوتاس: وحدة الطاقة الأقدم كلّفتني 0.2 ثانية على الأقل في تصفيات أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: وحدة الطاقة الأقدم كلّفتني 0.2 ثانية على الأقل في تصفيات أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.