تعديل على أسلوب قيادته في جهاز المُحاكاة ساعد ريكاردو على تحسين أدائه في البرتغال

واجه الأسترالي وقتًا صعبًا في إيمولا قبل أسبوعين، حيث لم يمتلك الوتيرة لمُجاراة زميله بالفريق لاندو نوريس الذي تقدّم ليصعد إلى منصة تتويج سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

لكن، وبعد تحليل تفصيلي لمواضع افتقاره للأداء، أمضى ريكاردو بعض الوقت على جهاز المُحاكاة في مكلارين ليُعزّز من أسلوب قيادته في محاولة لأن يناسب بشكل أفضل متطلبات سيارته مكلارين "ام.سي.ال35.ام".

"تميل السيارة إلى منحك الأداء المطلوب بطريقة مختلفة بعض الشيء، تحتاج إلى أسلوب قيادة مختلف بعض الشيء" قال ريكاردو شارحًا عقب نهاية حصة التجارب الحرة الثانية في بورتيماو والتي أكملها في المركز الثامن.

وأضاف: "وهذا يتضح في الانعطاف، إلى طريقة استخدام المكابح والعودة إلى دواسة الوقود. السيارة لها خصائص فريدة بعض الشيء، لذلك كنت أعمل على ذلك الجانب في جهاز المُحاكاة وأحاول إظهار ذلك هنا".

وتابع: "أعتقد أنني أحصل على مزيد من الثقة بشكل طبيعي، إلى جانب تحسين في طريقة تحرك السيارة والتحكم بها".

وأوضح ريكاردو أنه وبينما كان تغيير أسلوب قيادته حلًا جيّدًا على المدى القصير من أجل استخلاص المزيد من الأداء، فإنّ هنالك عملًا يتم خلف الكواليس لتطوير السيارة في الوجهة التي تناسبه على نحوٍ أفضل.

فقال: "أعتقد بأن الخصائص العامة الحالية للسيارة لا تناسب أسلوب قيادتي في بعض المنعطفات. حيث يبدو بأن أفضل طريقة للقيادة ستكون عبر أسلوب مختلف بعض الشيء. أحاول توضيح مكامن الضعف للفريق والطريقة التي أود القيادة بها، كما أننا نهدف إلى جلب تحديثات تساهم في معالجة ذلك، لكن حتى ذلك الحين، سأتعلم كيف يُمكنني أن أقود السيارة كما هي".

هذا ومع التجارب الشتوية المحدودة لهذا الموسم، والتي أثّرت على أولئك المنتقلين إلى فرق جديدة، فقد اعترف ريكاردو أنّه وبالرُغم من خبرته الواسعة في الرياضة، إلّا أنه في بعض الأحيان يتم التعامل معه كناشئ من أجل أن يتأقلم سريعًا في مكلارين.

حيث قال: "من الصعب بعض الشيء تقبّل ذلك الوضع كوني مخضرم في الرياضة الآن، حيث أتساءل أحيانًا، لماذا أحتاج كل هذا الوقت؟. أتيت كسائق متمرّس بطبيعة الحال إلى هذا الفريق، والجميع نوعًا ما يعاملونني كناشئ، لكنّ ذلك صحيح إلى حد ما، فأنا ناشئ مع هذه السيارة وتلك البيئة".