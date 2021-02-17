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تعديلات على مسار حلبة ألبرت بارك قبيل جائزة أستراليا الكبرى 2021

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تعديلات على مسار حلبة ألبرت بارك قبيل جائزة أستراليا الكبرى 2021

سيتم إدخال بعض التعديلات على مسار حلبة ألبرت بارك التي ستستضيف جائزة أستراليا الكبرى لموسم 2021 في الفورمولا واحد.

كانت الحلبة تتجه لإجراء عمليات إعادة سفلة للمسار مع تغييرات لبعض المنعطفات بعد سباق الموسم الماضي، لكن تمّ تأجيل بعضٍ منها إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وتمّ إكمال المرحلة الأولى، مع توسيع خط الحظائر بمقدار مترين إضافة إلى نقل حائط الحظائر إلى حافة المسار نحو المنطقة العشبية، ما يعني إمكانية التخلي عن حدّ السرعة في خط الحظائر.

وخلال المرحلة الثانية سيتم تعديل شكل المسار، حيث ستكون التغييرات الأكبر في منطقة المنعطفين التاسع والعاشر، إذ كانت تتواجد منطقة للكبح القويّ قبل دخول المنعطف الضيق، لكن سيتمّ إلغاء هذا بحيث تدخلها السيارات بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

وهذا يعني كذلك تواجد مجموعتين متتاليتين سلستَين من المنعطفات، يتلوها المنعطفان 11 و12.

وستكون سرعة دخول هذين المنعطفين أعلى، ما يعني المزيد من الحماسة والتشويق قبل منطقة الكبح للمنطعف الـ 13 وذلك بسبب وجود فرصة للتجاوز حينها.

وسيتم تغيير المنعطف الـ 13 كذلك، مع مدخل أعرض لمنح المزيد من المساحة ضمنه.

وسيبدأ العمل على التغييرات بدءاً من يوم الاثنين المقبل مع توقعات بانتهائها بحلول شهر يوليو/تموز.

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أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن إعادة سفلتة كاملة للمسار، وذلك بعد سباق شهر نوفمبر.

وستكون هذه التغييرات الأكبر على الحلبة منذ 1995 مع استعداداتها لاستضافة الجائزة في العام التالي.

وتأتي هذه التعديلات على المسار بعد سنوات من الجدل حيال شكلها الحالي.

إذ لطالما انتقد السائقون والفرق شكل المسار وخلوّه من أية فرص جدية للتجاوزات.

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد كشف بشكل حصري في 2017 أن مؤسسة جائزة أستراليا الكبرى تنظر جدياً في التخلص من منطقة المنعطفين 11 و12 لصالح منعطف واحد معدّل، لكن تم التخلي عن هذه الخطة لاحقاً.

وشهدت صفقة تمديد استضافة الحلبة للجائزة حتى 2025، محادثات تضمنت فكرة تغيير المسار، مع تعهداتٍ بإعادة سفلة المسار قبل سباق 2022 كحد أقصى.

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