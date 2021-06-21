تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021

تستضيف حلبة مرسى ياس سباقات الفورمولا واحد منذ العام 2009، إذ واصل المنظمون العمل على تطوير الجائزة الكبرى عامًا تلو الآخر لتتبوأ مكانةً رائدة على روزنامة البطولة، إذ تعتزم الحلبة القيام بالتعديلات الضرورية على المسار في فصل الصيف من أجل زيادة الحماسة في نُسخة هذا العام.

وعقب السباق الختامي العام الماضي، وافق المنظمون على النظر في إمكانية إجراء تعديلاتٍ على المسار حيث ستدخل حيز التنفيذ قريبًا من أجل استضافة السباق الختامي في 12 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وبهذه المناسبة، علّق سيف النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات قائلاً "كنا نتطلع إلى إجراء تغييرات على المسار. لقد استمعنا إلى المتفرجين والمشجعين بالإضافة إلى السائقين والفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات، إذ عملنا على إجراء بعض التعديلات المثيرة على المسار لنُسخة هذا العام".

وأضاف "سنقوم بهذه التعديلات خلال فصل الصيف تحضيرًا لجائزة أبوظبي الكبرى".

ولم يُفصح النعيمي عن هذه التغييرات، ولكن علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّها ستكون كبيرة. إحدى المجالات المحتملة للتغيير هي منطقة المنعطف نصف الدائري قبل المقطع المستقيم الطويل.

وأضاف "هدفنا هو رؤية السيارات تتجاوز بعضها البعض. نُريد خلق المزيد من فرص التجاوز وأن يكون لدينا مسارٌ سريع بالنظر إلى القوانين الحالية للسيارات".

واختتم قائلاً "لذلك نحن نتطلع قدمًا إلى رؤية بعض التجاوزات والإثارة حيث نأمل أن يُحسم اللّقب هنا".