تعديلات حلبة السعوديّة ستجعلها أسرع أكثر في 2022

استضافت المملكة العربية السعوديّة سباقها الأوّل في الفورمولا واحد على حلبة كورنيش جدّة في ديسمبر الماضي، حيث لاقت إشادة وانتقادات من قبل السائقين في ذات الوقت.

إذ أشار عددٌ من السائقين إلى وجود مشاكل في الرؤية في عددٍ من المنعطفات في الحلبة.

لذا قبيل النسخة الثانية هذا العام نهاية هذا الشهر، أكّد القائمون على الحلبة في يناير الماضي عن إجرائهم لتعديلات على المسار استجابة لردود فعل السائقين.

وجاء التغيير الوحيد على صعيد شكل المنعطف الأخير الـ 27، والذي تمّ توسيعه بـ 1.5 متر عند مخرجه. وكانت تلك المنطقة التي لمس فيها ماكس فيرشتابن الجدار الجانبيّ عند نهاية القسم الثالث من التصفيات، ما حرمه قطب الانطلاق الأوّل ضمن اللفّة التي كانت لتكون الأسرع حتّى تلك المرحلة.

كما تمّ تثبيت صفائح معدنيّة على الحواجز الجانبيّة في عددٍ من المنعطفات من أجل السماح للسيارات بلمسها من دون إلحاق ضررٍ بها.

ويعتقد مارتن وايتايكر المدير التنفيذي لشركة "موتورسبورت السعوديّة" بأنّ التغييرات ستجعل الحلبة أسرع. يأتي ذلك بعد أن بلغ معدّل السرعة في التصفيات العام الماضي 251 كلم/س.

وقال وايتايكر: "يبقى مخطّط الحلبة هو ذاته، ما عدا المنعطف الـ 27. أخّرنا موقع الحواجز الجانبيّة قليلًا في مناطق معيّنة لتحسين خطّ الرؤية في المنعطف".

وأضاف: "سيجعل ذلك اللفّة أسرع قليلًا، إن لم تكن سريعةً أصلًا بالفعل. أغلب التغييرات تمّت فعليًا هذا العام. أعتقد بأنّنا أكملنا بين سبعة و10 تغييرات. أمّا البقيّة فستتطلّب بعض الوقت الإضافيّ".

وأكمل: "خطّ الرؤية على الجهة الداخليّة في المنعطفين 23 و24 مهمّة كبيرة على سبيل المثال، ولم نحصل على الوقت الكافي لفعل ذلك. أعتقد بأنّ مدير السباق بوسعه المساعدة في ذلك على صعيد إخبار السائقين بالحذر عند العبور من هناك، أو عدم الإبطاء خلال لفّة التصفيات".

وقال وايتايكر أنّ هناك "12 أو 15" نقطة حول الحلبة طلبت فيا والفورمولا واحد النظر فيها للتركيز بالأساس على خطّ الرؤية قبيل نسخة هذا العام من السباق.

وقال في هذا الصدد: "سرعة الحلبة عالية لدرجة يعبر فيها السائقون بسرعة عالية للمنعطفات ويصلون إلى سيارات بطيئة. أعتقد بأنّ ذلك لم يحدث كثيرًا في السباق، لكن في التصفيات، كانت هناك سيارات تخفف سرعتها من أجل استغلال لفّة جيّدة".

وأكمل: "من الواضح أنّ بوسع فيا القيام ببعض الأشياء بشأنهم، كون بوسعهم أن يطلبوا من السائقين عدم الإبطاء في منعطفات أو مناطق معيّنة".

تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 1 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 2 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 3 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 4 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 5 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 6 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 7 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 8 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 9 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 10 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 11 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطف الأخير من حلبة شوارع جدّة 12 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطفين الثاني والثالث من حلبة شوارع جدّة 13 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطفين الثاني والثالث من حلبة شوارع جدّة 14 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطفين الثاني والثالث من حلبة شوارع جدّة 15 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطفين الثاني والثالث من حلبة شوارع جدّة 16 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطفين الثاني والثالث من حلبة شوارع جدّة 17 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطفين الثاني والثالث من حلبة شوارع جدّة 18 / 19 الصورة من قبل: صور لات تفاصيل المنعطفين 2 و3 من حلبة جدّة 19 / 19 الصورة من قبل: صور لات