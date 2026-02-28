تعديلات جديدة أبرزها: التخلّي عن قانون التوقفين الإلزاميين في موناكو لموسم 2026

تخلّت الفورمولا 1 عن خطط تكرار قانون التوقف الإلزامي الخاصة بجائزة موناكو الكبرى بعد الجدل الذي أثارته العام الماضي.

ومع صعوبة التجاوز على شوارع مونتي كارلو، فرض الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" العام الماضي استخدام ثلاث تركيبات من الإطارات بشكل إلزامي لإجبار الفرق على اعتماد استراتيجية التوقفين، على أمل فتح خيارات استراتيجية أوسع وزيادة عنصر المخاطرة.

لكن الفكرة لم تحقق التأثير المطلوب في مقدمة السباق، إذ تمكنت فرق مثل ريسينغ بولز وويليامز، التي كانت تُبقي سيارتيها متقاربتين، من استغلال القانون عبر إبطاء إحدى السيارتين لإيجاد نافذة توقف مناسبة للسيارة الأخرى.

ورغم أن التكتيكات نجحت في خلق نقاط نقاش إضافية حول السباق التاريخي، فإنها أثارت أيضًا حالة من عدم الارتياح بسبب اضطرار بعض السائقين إلى القيادة أبطأ بأكثر من أربع ثوانٍ في اللفة لخدمة مصلحة الفريق.

وكان قد تم إبقاء التعديل مبدئيًا ضمن قوانين 2026 الرياضية بعد تصويت إلكتروني من المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع لـ"فيا".

وقال جايمس فاولز مدير فريق ويليامز إنه تفاجأ بعودة القانون إلى طاولة النقاش في 2026، مشيرًا إلى أن التكتيك جعله يشعر "بأكبر قدر من عدم الارتياح مررت به. أحب الخروج للمنافسة على النقاط بجدارة بدلًا من محاولة استغلال النظام لتحقيقها".

من جهته، أوضح نيكولاس تومبازيس، مدير قسم المقعد الأحادي في الاتحاد الدولي للسيارات، العام الماضي أن التعديل لم يكن نهائيًا، وبعد مزيد من النقاشات تم التخلي عن الخطة بالكامل. وفي النسخة الأحدث من قوانين 2026 الرياضية، التي صادق عليها المجلس العالمي لرياضة المحركات، حُذفت جميع البنود الخاصة باستخدام إطارات موناكو.

دقيقة إضافية في القسم الثالث من التصفيات

وضمن حزمة التعديلات الأخيرة، صوّت المجلس أيضًا على إضافة دقيقة إضافية إلى القسم الثالث من التصفيات، ليصبح زمن الحصة الختامية بين السيارات العشر 13 دقيقة بدلًا من 12.

ومع انضمام كاديلاك كالفريق الحادي عشر في الفورمولا 1، سيُقصى ستة سائقين في كل من القسم الأول من التصفيات والقسم الثاني بدلًا من خمسة. غير أن هذا البند كان منصوصًا عليه مسبقًا في حال وجود 22 سيارة على قائمة المشاركين، وبالتالي لم يتطلب تعديلًا تنظيميًا جديدًا.

شارل لوكلير، فيراري

سترات التبريد تبقى اختيارية في حالات الحرارة المرتفعة.

تراجعت "فيا" أيضًا عن خطتها لجعل ارتداء سترات التبريد إلزاميًا في حال إعلان خطر الحرارة، وهي الإجراءات التي طُوّرت عقب جائزة قطر الكبرى 2023 التي شهدت معاناة عدد من السائقين من أعراض الإجهاد الحراري.

وكان الاتحاد قد أصدر العام الماضي تحذير "خطر حرارة" قبل جائزة سنغافورة الكبرى عندما كانت هنالك توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية، ما يعني إلزام جميع السيارات بحمل المكونات اللازمة لتشغيل سترات التبريد.

وكان بإمكان السائقين اختيار عدم ارتداء السترة نفسها، على أن يحملوا وزنًا إضافيًا إذا رفضوا استخدامها. ورغم نية "فيا" جعلها إلزامية في 2026، فإن الآراء المتباينة حول فعاليتها وراحتها دفعت الاتحاد إلى إبقائها اختيارية.

وتنص القوانين الآن على أنه يمكن لأي سائق اختيار عدم ارتداء أي من معدات التبريد الشخصية، شرط تركيب بقية مكونات النظام كاملة. كما يجب تعويض فارق الوزن بإضافة 0.5 كيلوغرام من الأوزان داخل قمرة القيادة.

ويبقى الوزن الإضافي المرتبط بمعدات التبريد عند 5 كيلوغرامات في السباقات والسباقات القصيرة، بينما خُفّض إلى 2 كيلوغرام فقط في حصص التصفيات.