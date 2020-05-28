تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021

مع إبقاء الفورمولا واحد على الجيل الحاليّ من السيارات حتّى نهاية موسم 2021 نتيجة أزمة وباء كورونا، عبّرت عدّة أطراف عن مخاوفها إزاء إمكانيّة تسبّب تطوير السيارات ببعض المشاكل.
جاء مصدر القلق الرئيسي حيال التزايد المتواصل للارتكازيّة وهو ما قد يدفع الإطارات فوق حدودها القصوى المصمّمة وفقها، حيث تتّجه الخصائص الحاليّة للإطارات للبقاء للعام الثالث على التوالي في الموسم المقبل.
لذا في محاولة لضمان عدم مواجهة الفورمولا واحد لوضعٍ يكون فيه خيار بيريللي الوحيد لإدارة الإطارات هو إجبار الفرق على استخدام مستويات ضغطٍ أعلى – وهو ما لا تُحبّذه الفرق – فقد تمّ الاتّفاق على إجراء بعض التغييرات في منطقة الأرضيّة من أجل خفض مستويات الارتكازيّة.
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وجاء التغيير في نصّ المادة 3.7.2 من القوانين التقنيّة للفورمولا واحد ليعني أنّ حافة الأرضيّة لن تكون بذات التباعد عن خطّ وسط السيارة طوال المسافة بين المقدّمة والخلف بعد الآن، وهو ما يخلق تأثير ذيل القارب إن صحّ التعبير نتيجة لذلك.
فضلًا عن هذا، فقد أُدخلت تعديلات على الأبعاد المذكورة في المادة 3.7.10 ما يعني أنّ المصمّمين لن يحصلوا بعد الآن على حريّة تضمين الثقوب والفتحات الطوليّة على حافة الأرضيّة، أو أمام الإطار الخلفيّ مثلما دأبوا على فعله منذ 2017.
وبالنسبة للثقوب على حافة الأرضيّة، فإنّ استخدامها كان يُوفّر مكاسب كبيرة على صعيد الارتكازيّة، حيث تُساعد خبراء الانسيابيّة على "حماية" التيارات الهوائيّة المنسابة أسفل السيارة من الاضطرابات الناتجة عن الإطارَين الأماميين.
في المقابل استُخدمت الثقوب أمام الإطار الخلفيّة للمساعدة على التقليل من تأثير تغيّر شكل الإطار الخلفيّ وما ينجرّ عن ذلك من اضطرابات تؤثّر سلبًا على أداء الناشر.
وما سيحدث على الأرجح كردّة فعلٍ هو عودة المصمّمين لاستخدام تصاميم الفتحات والشروخ، طالما أنّها تعمل مع الشكل الجديد للأرضيّة.
وكانت الفرق قد تخلّت عن ذلك الحلّ في السابق لأنّها كانت أقلّ فاعليّة من الثقوب الكاملة. ومن أجل منع الفرق من تحقيق مكاسب من المرونة الانسيابيّة، فقد غيّرت البطولة قواعد اللعبة في ما يتعلّق باختبارات المرونة في هذه المنطقة من السيارة كذلك.
إذ أنّ المادة 3.9.2 قلّصت الانحراف العموديّ بـ 2 ملم، بينما تمّ نقل نقطة القياس بـ 50 ملم عن السابق بالمقارنة مع خطّ وسط السيارة.
وبالنظر إلى المشهد العام لهذه التغييرات، فإنّه من غير المرجّح أن تكون لها تأثيرات ضخمة على الأداء، كون عمليّة التطوير المتواصلة لفكرة معروفة كانت لتؤدّي على الأرجح إلى مكسبٍ يجب الآن استعادته.
لكن من غير المرجّح أن تسمح القيود الإضافيّة الجديدة للفرق بتحقيق مكاسب سريعة على المدى القصير.
وإليكم في ما يلي بعض الحلول التي استخدمتها الفرق في الأعوام الأخيرة في ما يتعلّق بالثقوب على حافة الأرضيّة والأخرى المتواجدة أمام الإطار الخلفيّ.
القطع في أرضيّة سيارة فيراري "اس.اف70اتش"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
اشتعل الجدل حينها بخصوص قطع أرضيّة فيراري على شكل المنجل في سيارة "اس.اف70اتش" وكيفيّة رفرفته عند ازدياد الأحمال لدرجة دفعت "فيا" للطلب من فيراري تثبيته بصلابة أكبر بالأرضيّة. وأدّت تلك الفكرة إلى إدراك الجميع قدرتهم على اعتماد ثقوب كاملة في مجال 100 ملم من الحافة الخارجيّة للأرضيّة.
فتحات أرضيّة سيارة فيراري "اس.اف71اتش"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
حاولت فيراري مجابهة الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن تغيّر شكل الإطار تحت الحمل عبر اعتماد ثقوب وشروخٍ متموّجة وفق ما سمحت به قوانين 2017.
مقارنة أرضيّة سيارة فيراري "اس.اف71اتش"، سوزوكا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
وإليكم هنا المجموعة الأخرى المختلفة التي استخدمتها فيراري خلال موسم 2018.
تفاصيل أرضيّة سيارة فيراري "اس.اف90"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
كما تعزّزت شدّة تعقيد الحلول المستخدمة منذ أن بدأت الفرق باستغلال ما تغاضت عنه القوانين، حيث استخدمت سيارة "اس.اف90" من الموسم الماضي مجموعة من الفتحات الطوليّة المتوازية طوال حافة الأرضيّة وأخرى قطريّة أمام الإطار الخلفيّ. وتظافرت جميعها من أجل زيادة الارتكازيّة التي يُمكن توليدها من الأرضيّة.
تفاصيل أرضيّة مكلارين "ام.سي.ال32"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
كانت مكلارين من بين المتبنّين المبكّرين للثقوب الطولّة في مقدّمة الأرضيّة عند الحافة الخارجيّة.
تفاصيل أرضيّة سيارة تورو روسو "اس.تي.آر12"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
وكذلك فريق تورو روسو على سيارته لموسم 2017.
تفاصيل جانب سيارة مرسيدس "دبليو08"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
وبشكلٍ مماثل يُمكنكم رؤية الشروخ الطوليّة على سيارة مرسيدس والمُوضّحة باللون الأصفر.
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