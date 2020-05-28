تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021

جاء مصدر القلق الرئيسي حيال التزايد المتواصل للارتكازيّة وهو ما قد يدفع الإطارات فوق حدودها القصوى المصمّمة وفقها، حيث تتّجه الخصائص الحاليّة للإطارات للبقاء للعام الثالث على التوالي في الموسم المقبل.

لذا في محاولة لضمان عدم مواجهة الفورمولا واحد لوضعٍ يكون فيه خيار بيريللي الوحيد لإدارة الإطارات هو إجبار الفرق على استخدام مستويات ضغطٍ أعلى – وهو ما لا تُحبّذه الفرق – فقد تمّ الاتّفاق على إجراء بعض التغييرات في منطقة الأرضيّة من أجل خفض مستويات الارتكازيّة.

وجاء التغيير في نصّ المادة 3.7.2 من القوانين التقنيّة للفورمولا واحد ليعني أنّ حافة الأرضيّة لن تكون بذات التباعد عن خطّ وسط السيارة طوال المسافة بين المقدّمة والخلف بعد الآن، وهو ما يخلق تأثير ذيل القارب إن صحّ التعبير نتيجة لذلك.

فضلًا عن هذا، فقد أُدخلت تعديلات على الأبعاد المذكورة في المادة 3.7.10 ما يعني أنّ المصمّمين لن يحصلوا بعد الآن على حريّة تضمين الثقوب والفتحات الطوليّة على حافة الأرضيّة، أو أمام الإطار الخلفيّ مثلما دأبوا على فعله منذ 2017.

وبالنسبة للثقوب على حافة الأرضيّة، فإنّ استخدامها كان يُوفّر مكاسب كبيرة على صعيد الارتكازيّة، حيث تُساعد خبراء الانسيابيّة على "حماية" التيارات الهوائيّة المنسابة أسفل السيارة من الاضطرابات الناتجة عن الإطارَين الأماميين.

في المقابل استُخدمت الثقوب أمام الإطار الخلفيّة للمساعدة على التقليل من تأثير تغيّر شكل الإطار الخلفيّ وما ينجرّ عن ذلك من اضطرابات تؤثّر سلبًا على أداء الناشر.

وما سيحدث على الأرجح كردّة فعلٍ هو عودة المصمّمين لاستخدام تصاميم الفتحات والشروخ، طالما أنّها تعمل مع الشكل الجديد للأرضيّة.

وكانت الفرق قد تخلّت عن ذلك الحلّ في السابق لأنّها كانت أقلّ فاعليّة من الثقوب الكاملة. ومن أجل منع الفرق من تحقيق مكاسب من المرونة الانسيابيّة، فقد غيّرت البطولة قواعد اللعبة في ما يتعلّق باختبارات المرونة في هذه المنطقة من السيارة كذلك.

إذ أنّ المادة 3.9.2 قلّصت الانحراف العموديّ بـ 2 ملم، بينما تمّ نقل نقطة القياس بـ 50 ملم عن السابق بالمقارنة مع خطّ وسط السيارة.

وبالنظر إلى المشهد العام لهذه التغييرات، فإنّه من غير المرجّح أن تكون لها تأثيرات ضخمة على الأداء، كون عمليّة التطوير المتواصلة لفكرة معروفة كانت لتؤدّي على الأرجح إلى مكسبٍ يجب الآن استعادته.

لكن من غير المرجّح أن تسمح القيود الإضافيّة الجديدة للفرق بتحقيق مكاسب سريعة على المدى القصير.

وإليكم في ما يلي بعض الحلول التي استخدمتها الفرق في الأعوام الأخيرة في ما يتعلّق بالثقوب على حافة الأرضيّة والأخرى المتواجدة أمام الإطار الخلفيّ.