تعاون بين "فيا" و"فيم" لإلزام الحلبات على تثبيت لوحات الإضاءة الحديثة لتعزيز السلامة

باتت الأضواء عاملًا منتظمًا في الفورمولا واحد، مع استخدام مؤشرات التنظيم الإضافية للمساعدة في تعزيز أغراض أعلام التحذير التقليدية.

ويتمّ استخدامها من أجل الإشارة إلى معلومات أكثر مما تشير له إشارات الأعلام التقليدية، بما في ذلك تحديثات حالة الطقس، السلامة وتطبيق سيارة الأمان الافتراضية وإذا ما كان خط الحظائر مغلقًا.

وفي الوقت الحالي، يتم نقل لوحات الإضاءة من سباق إلى آخر من قِبَل مروّج الفورمولا واحد، حيث أنّها ليست مثبّته بشكل دائم على الحلبات.

مع ذلك، وبعد مناقشات بين الكيانين الحاكمين للسيارات والدراجات النارية "فيا" و"فيم"، تمّ الاتفاق على خطة تُلزم الحلبات الآن بتثبيت لوحات الإضاءة بأنفسها.

وهذا يعني بأنّ مستويات السلامة المعتمدة بشكل حصري تقريبًا في الفورمولا واحد، ستكون متاحة الآن لعدد من فئات سباقات السيارات والدراجات النارية الأخرى.

وكجزء من المتطلبات الجديدة، فإنّ جميع حلبات "فيا" ذات التصنيف الأول والتي تستضيف الفورمولا واحد وحلبات "فيم" ذات التصنيف أ التي تستضيف الموتو جي بي عليها تثبيت لوحات الإضاءة بالمواصفات المحددة بدءًا من موسم 2022. حيث نُشير إلى أنّ الموتو جي بي حتى الآن لم تحظ بلوحات إضاءة بشكل منتظم.

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ولموسم 2023، فإنّ الحلبات الأخرى التي تستضيف بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" وبطولة العالم للسوبربايك سيتعيّن عليها كذلك تثبيت هذه اللوحات.

وتعقيبًا على ذلك قال ستيوارت روبرتسون رئيس سلامة الحلبات والراليات لدى فيا: "تلك خطوة أخرى مهمة في التعاون بين فيا وفيم لجانب سلامة الحلبات. حيث ستضمن أنّ كل البطولات التي تنافس على تلك الحلبات عالية المستوى يكون لديها وصول لأحدث ابتكارات السلامة".

من جهته علّق فرانك فايسي رئيس لجنة سباقات الحلبات لدى فيم على ذلك قائلًا: "تتشارك ’فيم’ و’فيا’ علاقة قوية فيما يتعلق بجانب السلامة وقد عززت تلك الخطوة من ذلك التعاون، حيث أنّ إلزام الحلبات بتثبيت لوحات الإضاءة سيساعد في ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة في كل السلاسل التي تسابق على هذه الحلبات".