فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
00 ساعات
:
50 دقيقة
:
50 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تعاون بين "فيا" و"فيم" لإلزام الحلبات على تثبيت لوحات الإضاءة الحديثة لتعزيز السلامة

المشاركات
التعليقات
تعاون بين "فيا" و"فيم" لإلزام الحلبات على تثبيت لوحات الإضاءة الحديثة لتعزيز السلامة

سيتم اعتماد لوحات إضاءة تحذيرية ذات بتقنية عالية على جميع حلبات الفورمولا واحد وبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بدءًا من 2022، وذلك ضمن مبادرة جديدة للسلامة.

باتت الأضواء عاملًا منتظمًا في الفورمولا واحد، مع استخدام مؤشرات التنظيم الإضافية للمساعدة في تعزيز أغراض أعلام التحذير التقليدية.

ويتمّ استخدامها من أجل الإشارة إلى معلومات أكثر مما تشير له إشارات الأعلام التقليدية، بما في ذلك تحديثات حالة الطقس، السلامة وتطبيق سيارة الأمان الافتراضية وإذا ما كان خط الحظائر مغلقًا.

وفي الوقت الحالي، يتم نقل لوحات الإضاءة من سباق إلى آخر من قِبَل مروّج الفورمولا واحد، حيث أنّها ليست مثبّته بشكل دائم على الحلبات.

مع ذلك، وبعد مناقشات بين الكيانين الحاكمين للسيارات والدراجات النارية "فيا" و"فيم"، تمّ الاتفاق على خطة تُلزم الحلبات الآن بتثبيت لوحات الإضاءة بأنفسها.

وهذا يعني بأنّ مستويات السلامة المعتمدة بشكل حصري تقريبًا في الفورمولا واحد، ستكون متاحة الآن لعدد من فئات سباقات السيارات والدراجات النارية الأخرى.

وكجزء من المتطلبات الجديدة، فإنّ جميع حلبات "فيا" ذات التصنيف الأول والتي تستضيف الفورمولا واحد وحلبات "فيم" ذات التصنيف أ التي تستضيف الموتو جي بي عليها تثبيت لوحات الإضاءة بالمواصفات المحددة بدءًا من موسم 2022. حيث نُشير إلى أنّ الموتو جي بي حتى الآن لم تحظ بلوحات إضاءة بشكل منتظم.

اقرأ أيضاً:

ولموسم 2023، فإنّ الحلبات الأخرى التي تستضيف بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" وبطولة العالم للسوبربايك سيتعيّن عليها كذلك تثبيت هذه اللوحات.

وتعقيبًا على ذلك قال ستيوارت روبرتسون رئيس سلامة الحلبات والراليات لدى فيا: "تلك خطوة أخرى مهمة في التعاون بين فيا وفيم لجانب سلامة الحلبات. حيث ستضمن أنّ كل البطولات التي تنافس على تلك الحلبات عالية المستوى يكون لديها وصول لأحدث ابتكارات السلامة".

من جهته علّق فرانك فايسي رئيس لجنة سباقات الحلبات لدى فيم على ذلك قائلًا: "تتشارك ’فيم’ و’فيا’ علاقة قوية فيما يتعلق بجانب السلامة وقد عززت تلك الخطوة من ذلك التعاون، حيث أنّ إلزام الحلبات بتثبيت لوحات الإضاءة سيساعد في ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة في كل السلاسل التي تسابق على هذه الحلبات".

هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا

المقال السابق

هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن

سائقو الفورمولا واحد سيتباحثون في واقعة رافعة تصفيات تركيا مع ماسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد سيتباحثون في واقعة رافعة تصفيات تركيا مع ماسي

أحدث الأخبار

تعاون بين "فيا" و"فيم" لإلزام الحلبات على تثبيت لوحات الإضاءة الحديثة لتعزيز السلامة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تعاون بين "فيا" و"فيم" لإلزام الحلبات على تثبيت لوحات الإضاءة الحديثة لتعزيز السلامة

هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

2
فورمولا 1

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

3
فورمولا 1

هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا

35دقيقة
4
فورمولا 1

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

14س
5
فورمولا 1

مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن

16س

أحدث الأخبار

تعاون بين "فيا" و"فيم" لإلزام الحلبات على تثبيت لوحات الإضاءة الحديثة لتعزيز السلامة
فورمولا 1

تعاون بين "فيا" و"فيم" لإلزام الحلبات على تثبيت لوحات الإضاءة الحديثة لتعزيز السلامة

هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا
فورمولا 1

هاميلتون: حظ بوتاس العاثر سبب فارق النقاط الكبير بيننا

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"
فورمولا 1

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
فورمولا 1

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا
فورمولا 1

لوكلير "أفرط في التفاؤل" في محاولته في اللفّة الأخيرة من سباق تركيا

أحدث ملفات الفيديو

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟ 04:18
فورمولا 1

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي 00:56
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟ 07:23
فورمولا 1

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد 04:50
فورمولا 1
25-11-2020

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد

جوني هيربرت يكسر الرقم القياسي لأسرع لفة في براندز هاتش 02:11
فورمولا 1
25-11-2020

جوني هيربرت يكسر الرقم القياسي لأسرع لفة في براندز هاتش

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.