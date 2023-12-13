تعاون بين الفورمولا واحد، "فيا" وإكستريم "اتش" لتشكيل مجموعة عمل للطاقة الهيدروجينية

ستقيم جميع الأطراف التقنيات الهيدروجينية - من بينها أنظمة مدخرات الطاقة وخلايا الوقود - التي يمكن استعمالها في نواحي رياضة المحركات، مع التركيز على تحسين الاستدامة لقطاع النقل والبنية التحتية.

وسيمثل الفورمولا واحد في المجموعة، بات سيموندز المدير التقني، أما "فيا" فسيمثلها نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد، وسيمثل مارك غرين سلسلة إكستريم "اتش"، وهو المدير التقني لدى إكستريم إي.

حيث قال سيموندز: "رياضتنا لطالما جلبت تقنيات جديدة وأدخلتها إلى الاستهلاك العام ضمن وقت قصير للغاية. نحن نخوض هذه الخطوة بذهنية منفتحة على جميع الحلول الهندسية".

وأردف: "مع التغيرات المناخية في الكوكب، نحن ملتزمون بالترويج للاستدامة، وبالتالي علينا استكشاف جميع النواحي الممكنة في قطاع النقل. وهذا يجب أن يتضمن الوقود الهيدروكربوني السائل، الطاقة الكهربائية والهيدروجين".

تصوير: صور موتورسبورت سيارة اتش 24 الهيدروجينية

وكان سيموندز قد أشار في مقال لمجلة "جي.بي ريسينغ" الشهر الماضي، أن خلايا الوقود الهيدروجيني غير كافية للسباقات لأنها تولد الكثير من الحرارة وتحتاج للعمل ضمن ظروف حرارة منخفضة. ما يتطلب تثبيت مبردات أكبر.

وتخطط سلسلة إكستريم "اتش" لخوض أول مرحلة استعراضية كاملة باستعمال مركبات تعمل بالطاقة الهيدروجينية على مسارات وعرة، مع نهاية العام الحالي، مع برنامج مكثف في بداية 2024.

من جهته، قال تومبازيس: "بوصفنا الهيئة الحاكمة لكل من بطولة العالم للفورمولا واحد وبطولة إكستريم اتش المقبلة في 2025، فنحن نرحب بهذا التعاون".

وأكمل: "يمتلك القسم التقني لدى ’فيا’ المعرفة التقنية في هذا المجال، وذلك ما سيجلب إلى مجموعة العمل مزيداً من الخبرات".

يشار إلى أن نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" المنظم لسباق لومان 24 ساعة، قد قرر تأجيل إشراك النماذج العاملة بالهيدروجين حتى عام 2027.