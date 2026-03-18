فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

"تعاني من أعطال": فرق الفورمولا 1 تشتكي من وحدة التحكم الإلكترونية من "فيا"

تشهد فرق الفورمولا 1 حالة من عدم الرضا تجاه وحدة التحكم الإلكترونية (إي سي يو) التي يوفرها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والتي أصبحت عنصرًا حاسمًا مع القوانين الجديدة.

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

أدى التعقيد المتزايد للأنظمة في الفورمولا 1 مع اللوائح التقنية الجديدة إلى وضع أحد المكونات المركزية التي يوفرها الاتحاد الدولي في دائرة الجدل. ووفقًا لما يتم تداوله في البادوك، فإن جميع الفرق غير راضية بشكل كبير عن وحدة التحكم الإلكترونية.

ومع جعل القوانين الجديدة إدارة وحدات الطاقة أكثر تعقيدًا، تعتقد بعض الفرق أن هذه الوحدة غير قادرة على التعامل بشكل صحيح مع الحسابات المطلوبة لهذا النظام.

حيث قال الصحفي نيلسون فالكينبورغ: "وحدة التحكم الإلكترونية هي نظام معالجة بيانات مركزي يتم توفيره لجميع الفرق من قبل الاتحاد الدولي للسيارات. لكنني أسمع أن هذا النظام غير كافٍ لتنفيذ جميع الحسابات. وقد وصفها فريق ريد بُل بأنها معيبة".

وتشير التقارير إلى أن فيراري واجهت مشاكل مماثلة خلال التصفيات، وكذلك مكلارين خلال عطلة جائزة الصين الكبرى.

وتُعد وحدة التحكم الإلكترونية بمثابة "العقل الإلكتروني" لسيارات الفورمولا 1، حيث تتحكم في العديد من عناصر وحدة الطاقة، وتكتسب أهمية خاصة في الأنظمة الهجينة الجديدة، إذ تدير استعادة الطاقة واستخدامها.

وأي خلل في هذا النظام قد يسبب مشاكل للسائقين، خاصة خلال لفة التحمية وعند الانطلاق. إذ تُعد مشاكل البطارية التي واجهها ماكس فيرستابن في أستراليا، وصعوباته عند الانطلاق في الصين، من أبرز الأمثلة على ذلك.

كما ارتبط عدم انطلاق سائقي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري في الصين بمشاكل في النظام الكهربائي. ورغم عدم تأكيد أن المشكلة ناتجة مباشرة عن وحدة التحكم الإلكترونية، فإن هذا الاحتمال يُناقش بجدية داخل البادوك.

ويعمل الاتحاد الدولي حاليًا على إيجاد حل، خاصة أن هذه الوحدة، التي يتم توفيرها بشكل مركزي، تلعب دورًا مهمًا في ضبط التكاليف.

لكن مع المشاكل الحالية المتعلقة بالأداء والموثوقية، يبدو أن إيجاد حل سريع أصبح أمرًا لا مفر منه.

ورغم أن القوانين الحالية لا تزال في بدايتها، ما يمنح فرصة لتحسين النظام، فإن تزايد استياء الفرق يضع ضغطًا متزايدًا على الاتحاد الدولي.

