تطوير سيارة مكلارين سيستفيد من مكاسب الثقة التي حققها ريكاردو

عانى ريكاردو من بداية بطيئة لمسيرته مع مكلارين بعد انتقاله من رينو، حيث تأخّر خلف زميله لاند نوريس في السباقات بينما كان يحاول التأقلم والشعور بالراحة داخل سيارة الفريق لموسم 2021 "ام.سي.ال35.ام".

لكن ريكاردو صرّح على هامش جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بأنه حقق خطوة صغيرة إلى الأمام مع السيارة، والتي نجح بترجمتها إلى مركز سابع في التصفيات وسادس في السباق، بفارق مركزين أمام نوريس.

وعقب سباق برشلونة أوضح ريكاردو بأن "نهاية الأسبوع كانت مشجّعة أكثر بكل تأكيد" حيث كان قادرًا على تحقيق خطوة إلى الأمام.

وقد اتفق سيدل مع أنه "من الجيّد رؤية دانيال يشعر بمزيد من الراحة داخل السيارة"، وليس فقط من أجل النتائج المباشرة التي ستعود من ذلك ضمن معركة مكلارين على المركز الثالث في مواجهة فيراري، ولكن كذلك لأجل تطويرها طويل الأمد للسيارة.

ومع زيادة ثقة ريكاردو داخل السيارة، سيكون قادرًا على توجيه مزيد من الاهتمام نحو مساعدة مكلارين بخبرته الممتدة لعشر سنوات في الفورمولا واحد بينما يتحضّر الفريق لدورة القوانين الجديدة لموسم 2021.

"بالتأكيد يتمثّل أحد أسباب رغبتنا بضم دانيال في خبرته الواسعة ومعرفته بما يحتاجه كسائق من السيارة من أجل أن يكون سريعًا" قال سيدل.

وأضاف: "وعليه فإنني أتطلّع للسباقات التي يشعر فيها براحة فعلية مع السيارة، كوني أعتقد عندها بأننا سنرى المنفعة الحقيقية، ليس فقط على صعيد السرعة، ولكن كذلك من ناحية خبرته الكبيرة التي ستساعدنا على مواصلة تطوير السيارة بشكل أفضل سويًا مع لاندو".

وتابع: "كمدير للفريق، ما أحتاجه ببساطة هو سائقان يدفعان بعضهما البعض، وكذلك السيارات الأخرى على الحلبة. كونه وإذا ما رغبت بالبقاء ضمن معركة بطولة الصانعين، فعليك أن تملك دومًا سيارتَين ضمن المنافسة وفي موقع يخولهما تسجيل نقاط جيّدة".