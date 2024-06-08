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فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

تطمينات من ريد بُل بعد مشاكل وحدة طاقة فيرستابن خلال التجارب الحرة الثانية في كندا

شرح الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، مشكلة وحدة طاقة سيارة ماكس فيرستابن في التجارب الحرة الثانية لجائزة كندا الكبرى.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

أكمل فيرستابن التجارب الحرة الثانية بالمركز 18 وذلك بعد مشكلة منعته من إكمال البرنامج المقرر.

وشوهد الدخان الأسود يخرج من سيارة ريد بُل التي يقودها ماكس فيرستابن والذي كان حينها بالمركز 16 في بداية الحصة.

حيث سُمع الهولندي وهو يشير إلى هذه المشكلة لفريقه أثناء إعادة السيارة للمرآب والخروج منها، وشوهد الميكانيكيون وهم يعملون على السيارة بشكل مكثّف.

كما صرّح الفريق لاحقاً أن المشكلة في نظام استعادة الطاقة للسيارة "إيرز".

حيث قال الهولندي عقب تجارب الجمعة: "لم أتمكن من جمع لفات كافية في التجارب الثانية. كانت هنالك مشكلة كهربائية محتملة، لذلك طلب الفريق مني التوقف، ويحققون في الأمر الآن".

وأضاف: "ذلك ليس وضعًا مثاليًا بالطبع، إذ وددت قطع المزيد من اللفات، لا سيما وأن البعض الآخر تمكن من جمع بعض اللفات في أجواء جافة وأخرى في أجواء مبللة". 

وتابع: "عليه ليس هذا بالتأكيد الوضع الذي أردت التواجد فيه في التجارب الثانية".

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لكن رغم ذلك، طمأن ماركو جمهور فيرستابن، بأن العطل لم يصب أياً من المكوّنات الجديدة في وحدة طاقة سيارة بطل العالم.

فقال: "المشكلة تكمن في جانب المحرك. إذ علينا إخراجه الآن وإيجاد السبب الرئيسي لما حدث، لكن المشكلة ضمن الجانب الكهربائي من المحرك".

وأكمل: "العطل ليس من مكوّنات وحدة الطاقة الجديدة، بل القديمة".

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