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تطبيق "َضغط مائي مرتفع" على سطح المسار في تركيا لمنع تكرار دراما العام الماضي

من المتوقّع أن يمنح مسار الجولة المقبلة من بطولة العالم للفورمولا واحد في تركيا السائقين مزيدًا من التماسك بعدما تمّت معالجته منذ سباق العام الماضي.

تطبيق "َضغط مائي مرتفع" على سطح المسار في تركيا لمنع تكرار دراما العام الماضي

إثر عدم استخدامه لسباقات الفورمولا واحد منذ العام 2011، خضع مسار حلبة إسطنبول بارك لإعادة تعبيد في 2020 كجزء من التحضيرات لعودة الرياضة.

مع ذلك، فقد اكتمل ذلك العمل قبل بضعة أسابيع فقط من السباق، حيث عانى السائقون مع التماسك على السطح الجديد مع أقسى تركيبات بيريللي الجافة إذ لم يتمكنوا من إبقاء الحرارة في إطاراتهم.

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وقد صرّحت الشركة الإيطالية بأنّها كانت لتصنع تركيبات ألين إذا ما كانت علمت في الوقت المناسب بأنّ المسار يخضع لإعادة التعبيد.

وقد تفاقمت تلك المشكلة مع هطول أمطار غزيرة في التصفيات والسباق، ما جعل الأجواء أصعب على السائقين.

لكنّ مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أعلم فرق البطولة مؤخرًا بأنّه وكجزء من حزمة تحديثات "تمّت معالجة كامل سطح المسار من أجل زيادة مستويات التماسك"، التغيير الذي يأتي علاوة على خصائص مرور الوقت المعتادة على السطح الجديد.

وسيفرض التماسك الإضافي تحديًا أكبر على الفرق، حيث أنّ بياناتها من سباق العام الماضي ستصبح الآن أقل ارتباطًا.

"نقوم في كل موسم بإرسال تحديثات بشكل منتظم إلى الفرق حول أيّة تغييرات على الحلبات للأحداث المُقبلة" قال ماسي عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "سواء كانت تلك التحديثات على الحواجز، السياج، البوابات، أو أي شيء آخر. وربما تكون عن جوانب إعادة التعبيد".

وتابع: "لذلك نعم، فقد تمّ تطبيق ضغط مائي مرتفع على سطح مسار تركيا، تلك أفضل طريقة لوصف ذلك التحديث، وهي معالجة اعتيادية تتمّ على أسطح الحلبات".

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وأكمل: "لقد رأينا ذلك يتمّ بانتظام على حلبات مثل سنغافورة، حيث يتم استخدام الطرقات العامة، ويقومون بإعادة التعبيد بشكل منتظم بسبب الحركة عليها. وهذا ما حدث هنا، إلى جانب بعض التغييرات الأخرى".

وعند سؤاله إذا ما أخطأت الحلبة في عملية إعادة التعبيد العام الماضي، قال ماسي: "أعتقد بأنّها فقط كانت مسألة توقيت في العام الماضي، وقلنا ذلك في وقتها. كانت مسألة توقيت، وقاموا بتصحيح الوضع وفق ما حدث".

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