تصوير فيلم براد بيت سيتواصل بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود

يقام حالياً إضراب من قبل ممثلي هوليوود يدعمه بعض من النجوم الكبار، وبينما يبدو أن بيت يدعم قرار الإضراب، لكن سرت مؤخراً تقارير غير صحيحة تفيد بأنه سيتم التوقف عن عملية الإنتاج حتى انتهاء الإضراب.

لكن، وبالرغم من أن براد بيت قد لا يكون متواجداً، لكن عمليات الإنتاج للفيلم ستتواصل ضمن بادوك الفورمولا واحد، حيث ستتواصل عمليات التصوير التي لا تتطلب وجود الممثلين الأساسيين.

وقبيل جولة المجر، تمّ تجهيز مرآب الفريق للفيلم "أبيكس" مجدداً. وهناك خطط كذلك لتصوير مشاهد عالية السرعة على متن سيارة الفورمولا 2 المعدّلة المستعملة ضمن الفيلم خلال الجولة.

تصوير فيلم الفورمولا واحد الجديد من إنتاج آبل تصوير: صور موتورسبورت