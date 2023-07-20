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تصوير فيلم براد بيت سيتواصل بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود

سيتواصل تصوير فيلم براد بيت الذي تنتجه آبل حول الفورمولا واحد خلال مجريات جائزة المجر الكبرى، بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود.

براد بيت

يقام حالياً إضراب من قبل ممثلي هوليوود يدعمه بعض من النجوم الكبار، وبينما يبدو أن بيت يدعم قرار الإضراب، لكن سرت مؤخراً تقارير غير صحيحة تفيد بأنه سيتم التوقف عن عملية الإنتاج حتى انتهاء الإضراب.

لكن، وبالرغم من أن براد بيت قد لا يكون متواجداً، لكن عمليات الإنتاج للفيلم ستتواصل ضمن بادوك الفورمولا واحد، حيث ستتواصل عمليات التصوير التي لا تتطلب وجود الممثلين الأساسيين.

وقبيل جولة المجر، تمّ تجهيز مرآب الفريق للفيلم "أبيكس" مجدداً. وهناك خطط كذلك لتصوير مشاهد عالية السرعة على متن سيارة الفورمولا 2 المعدّلة المستعملة ضمن الفيلم خلال الجولة.

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تصوير: صور موتورسبورت

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مواعيد جائزة المجر الكبرى 2023

ريكاردو واثق من قدرته على تفادي "الفخّ" الذي وقع فيه مع مكلارين

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