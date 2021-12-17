تصميم مكلارين الذي ساعد على بزوغ نجم ساينز في فيراري

جاءت قدرة الإسباني على البدء بنسقٍ جيّد والتواجد ضمن المعركة مع زميله شارل لوكلير لتكون حاسمة في مساعدة الحصان الجامح ضمن معركته مع فريقه السابق مكلارين على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

ويُعدّ أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في انتقاله إلى فيراري كيفيّة تأقلمه مع تصميم عتلة القابض المشابه لما حبّذه في صفوف مكلارين.

فعوضًا عن الاقتصار على العتلة الواحدة التي تمّ اعتمادها من قبل سلفه سيباستيان فيتيل ومن ثمّ لوكلير، اختار ساينز اعتماد عتلة مزدوجة.

ومثلما هو الحال مع التصميم الذي اعتمده في فترة تواجده مع مكلارين، تتضمّن عتلتا مقود ساينز فتحتين ليضع فيهما سبابته والوسطى من أجل تحسين شعوره بمستوى القابض.

وكانت هذه ميزة حاضرة في التصميم الذي سبق لفيتيل وكيمي رايكونن استخدامه قبل الانتقال إلى تصميم العتلة الواحدة.

وحافظ رايكونن على نسخة العتلتين، واختار أن تكونا أفقيّتين مع المقود. لكنّ ساينز قرّر تثبيتهما بشكلٍ مائلٍ قليلًا من أجل ملاءمة متطلّباته.

مقود سيارة سيباستيان فيتيل، فيراري تصوير: جورجيو بيولا

كما من المثير من الاهتمام الإشارة إلى أنّ التغييرات على المقود لا تبدو بغاية الأهميّة على صعيد راحة ساينز، فإنّه يبدو أنّه اختار كذلك تقليص طول العتلتين بالمقارنة مع لوكلير.

وربّما قد تبدو هذه التعديلات بسيطة من الخارج، لكنّ أيّة تحسينات على صعيد راحة السائق يكون لها تأثيرٌ واقعيٌ على الأداء، خاصة بالنظر إلى مدى أهميّة الانطلاقة.

مقود سيارة شارل لوكلير، فيراري تصوير: جورجيو بيولا