كشفت مرسيدس عن تصميم خاص لسيارتها W17 قبل سباق جائزة اليابان الكبرى.

هذا المظهر الجديد، الذي تمت مشاركته مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع في سوزوكا، يعكس هدف الفريق في إضافة لمسة مختلفة للسباق من حيث التسويق وهوية العلامة التجارية.

مرسيدس، التي حققت منصات تتويج في أول سباقين من الموسم وتُعتبر من أبرز المرشحين في صراع البطولة، لفتت انتباه الجميع بهذا التصميم الخاص الذي أُعد لليابان.

وتُظهر الصور المنشورة أنه تم الحفاظ على لوحة الألوان العامة للسيارة، بينما تركزت التعديلات بشكل أساسي على الجناح الأمامي.

تصميم الذئب، الذي تم إبرازُه بشكل خاص من خلال القطع الانسيابية النشطة، جذب انتباه الجماهير.

كما أن الرسالة "انضم إلى القطيع"، التي قُدمت في نهاية العرض، تتماشى مع المفهوم الذي وضعه الفريق لسباق اليابان.

تم تطوير سيارة W17 وفقًا لقوانين 2026، وتقدم طابعًا مختلفًا مقارنة بسابقتها بفضل هيكلها الأخف وزنًا والأضيق والأقصر، كما أصبحت عاملًا حاسمًا في الكفاءة الانسيابية.

في هذا السياق، يُنظر إلى تصميم مرسيدس الخاص لليابان على أنه أكثر من مجرد تغيير بصري؛ بل يُعد أيضًا مؤشرًا على الأهمية الكبيرة التي يمنحها الفريق لعطلة نهاية الأسبوع في سوزوكا، والتي تُعتبر إحدى اللحظات الحاسمة في الموسم.