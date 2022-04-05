تصميم الأنف الذي سيُساعد فيراري وريد بُل في تحديثاتهما

ستُساعد حلول الأنف الذكيّة الفريقين على التمتّع ببعض المرونة على صعيد تحديثات مقدّمة السيارة، خاصة في ظلّ قيود سقف النفقات.

تغيّر تجميع هيكل الأنف لموسم 2022 بالنسبة لمختلف الفرق، حيث استغلّت العديد منها الفرصة لاستخدام لوح الفراغ لتغطية هيكل التصادم المتواجد داخله.

ومثلما يُمكننا مشاهدته في رسومات جورجيو بيولا، فإنّ سيارة فيراري "اف1-75" تتضمّن هذا التصميم المعدّل. إذ أنّ هيكل التصادم الداخلي الكربوني أقصر بشكلٍ كبيرٍ ممّا يبدو عليه الأنف عند تركيب لوح الفراغ النحيف.

ويتّصل أنف فيراري حاليًا بالسطح الأساسيّ للجناح الأماميّ عبر لوح الفراغ.

لكن ليس عليه ذلك، إذ في حال وجدت فيراري المزيد من الأداء الانسيابيّ من تصميم آخر وارتأت أنّها تريد تبنيه، فإنّ طريقة تصميمها لأنف سيارتها تعدي قدرتها على إجراء التغيير من دون الحاجة لخوض اختبار تصادم جديد مكلف.

أنف سيارة فيراري اف1-75 تصوير: جورجيو بيولا

وهناك جانبٌ آخر مثيرٌ للاهتمام، إذ في حين أنّ فتحة تبريد السائق تبدو قناة بأسلوب "ناكا" من الخارج، فإنّ هناك مجالًا لإجراء تغييرات على تصميمها كذلك، حيث توجد فتحة مستطيلة في الحافة الحقيقيّة لهيكل الأنف بالداخل.

وتُعدّ هذه واحدة من الطرق التي صمّمت من خلالها فيراري سيارتها كي تكون سريعة القدرة على إجراء أيّة تغييرات تريدها خلال الموسم.

أنف سيارة فيراري اف1-75 تصوير: جورجيو بيولا

وفي حين أنّ ريد بُل لم تُمدّد حافة أنفها أمام المكوّن الثاني ليلتقي بالسطح الأساسي مثل فيراري، فإنّ لديها خيارًا لفعل ذلك، كونها اختارت وضع لوح فراغ فوق الهيكل الأساسي للأنف من أجل إكمال تصميمه.

وبشكلٍ مماثل لفيراري، فإنّ فتحة تبريد السائق لها شكلٌ مختلفٌ في الداخل عن التصميم الخارجي، ما يعني القدرة على تغيير التصميم في مرحلة لاحقة.

فضلًا عن ذلك فإنّ جسم الأنف له حواف لا تكون حاضرة عند تواجد لوح الفراغ، وهو ما يُشير إلى أنّه في حال توصّل الفريق لحلٍ ذي مكاسب انسيابيّة فبوسعه فعل ذلك بسهولة نسبيّة.

انف سيارة ريد بُل آر.بي18 تصوير: جورجيو بيولا