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تصميم أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع بخبرات مهندسي حلبة البحرين الدولية

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تصميم أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع بخبرات مهندسي حلبة البحرين الدولية
20-04-2020

تعمل حلبة البحرين مع وزارة الصحة لزيادة أعداد أجهزة المساعدة على التنفس والتي يمكن استخدامها للمصابين بفيروس "كورونا".

بعد الموافقة الأولية على تصميم جهاز التنفس الصناعي من قبل وزارة الصحة، بات طلب 100 جهاز قيد الإنجاز في حلبة البحرين الدولية.

وستصنع حلبة البحرين تصاميمها مجاناً لجميع المؤسسات في جميع أنحاء العالم، كجزء من الدعم العالمي لزيادة أعداد أجهزة المساعدة على التنفس المتاحة.

وقام مهندسو حلبة البحرين الدولية بالتعاون مع قسم العلاج التنفسي وقسم الأجهزة الطبية وأطباء العناية المركزة لمجمع السلمانية الطبي بتصميم أول جهاز تنفس صناعي وسط ارتفاع المرضى المصابين بمرض "كوفيد-19".

وتم تصميم الجهاز لمساعدة المرضى المصابين بفيروس "كورونا" من غير ذوي الحالات الحرجة، وتمت هذه المهمة بعد زيارات ميدانية عديدة لمستشفى السلمانية من قبل موظفي الحلبة. 

وكانت البداية بدراسة طريقة عمل الجهاز، وتكثيف الجهود إلى أن تم تصميم الجهاز بخبرات مهندسي الحلبة بعد زيارات عديدة لمستشفى السلمانية. وتم تصميم نوعين من الجهاز: الأول من تصميم المهندس الميكانيكي كامل الطعان، والجهاز الآخر صممه طارق التاجر.

وبدأ اختبار أجهزة التنفس في مستشفى السلمانية تحت إشراف مباشر من فايز رمزي فايز الرئيس التنفيذي للعمليات في حلبة البحرين الدولية، وبعد اختبارات مكثفة تم اعتماد أجهزة التنفس الصناعي من قبل وزارة الصحة.

وتم تجهيز تصاميم الأجهزة في أقل من أسبوعين من العمل المتواصل وذلك بفضل تفاني مهندسي الحلبة وجهودهم لإنهائه في هذه الفترة الزمنية القصيرة، والعمل الآن جارٍ لإنتاج 100 جهاز تنفس صناعي.

وأعلنت الحلبة أنها ستجعل التصاميم متاحة ومجانية لجميع الشركات في مختلف أنحاء العالم  التي تسعى لإيجاد حلول مماثلة، كجزء من الدعم العالمي لزيادة أعداد أجهزة المساعدة على التنفس المتاحة.

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جهاز التنفس من إنتاج حلبة البحرين الدولية

جهاز التنفس من إنتاج حلبة البحرين الدولية
1/3

الصورة من قبل: صورة صحافية

جهاز التنفس من إنتاج حلبة البحرين الدولية

جهاز التنفس من إنتاج حلبة البحرين الدولية
2/3

الصورة من قبل: صورة صحافية

جهاز التنفس من إنتاج حلبة البحرين الدولية

جهاز التنفس من إنتاج حلبة البحرين الدولية
3/3

الصورة من قبل: صورة صحافية

من جانبه قال فايز رمزي فايز الرئيس التنفيذي للعمليات في حلبة البحرين الدولية: "في هذه الأزمة العالمية، كنا نبحث عن طرق يمكن من خلالها لحلبة البحرين الدولية تقديم الدعم لمكافحة فيروس ’كورونا’".

وأكمل: "لقد واجه مهندسونا هذا التحدي من خلال تصميم جهاز تنفس خصيصاً لدعم أولئك الذين يعانون من فيروس كورونا، وبما أن هذا جزء من الجهود العالمية، فإننا سعداء بإتاحة هذه التصميمات للمؤسسات الأخرى حول العالم التي تسعى لإيجاد حلول مماثلة".

وتمت هذه المهمة ضمن مجالات التطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا"، وذلك انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيزاً للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، ويشارك عدد كبير من موظفي الحلبة ضمن هذه الحملة الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي ضمن إطار الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين.

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