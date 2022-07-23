تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / غاسلي بات يتمتع بثقة أكبر مع سيارة ألفا تاوري "الأكثر حدّة" بعد تحديثات فرنسا التالي / مرسيدس: لا ضمانة بأن تغييرات قوانين الأرضية المقترحة لموسم 2023 ستناسب تصميم السيارة
فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى أخبار

تصريحات ريكاردو حيال مستقبله "المؤكد" في الفورمولا واحد "لم تفاجئ" مكلارين

قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن تصريح سائقه دانيال ريكاردو حول مستقبله "المؤكد" في الفورمولا واحد لم يفاجئ الفريق.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
تصريحات ريكاردو حيال مستقبله "المؤكد" في الفورمولا واحد "لم تفاجئ" مكلارين

كان مستقبل ريكاردو مثار تكهنات عديدة خلال الأسابيع المنصرمة وذلك بعد البداية المتعثرة لموسمه الحالي مع مكلارين.

وعانى الأسترالي في مجاراة زميله لاندو نوريس، حيث لم يسجل سوى 17 نقطة من أصل 81 تمتلكها مكلارين حتى الآن ولم يصل إلى المراكز العشرة الأولى هذا الموسم إلا 3 مرات فقط.

ويمتلك ريكاردو عقداً حتى نهاية موسم 2023، لكن زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين صرح شهر مايو/أيار الماضي عن وجود "آليات" ضمن العقد قد تمهد الطريق أمام فض الشراكة بينهما.

الأسبوع الماضي، نشر ريكاردو عبر قنوات التواصل الاجتماعي مؤكداً التزامه مع مكلارين حتى الموسم المقبل بعد تكهنات متتالية ربطت عدة سائقين مكانه.

وحين سُئِل حيال تصريح ريكاردو، أكد سيدل مدير الفريق عدم تفاجؤه من ذلك، مشيراً أن التصريح ترديد لرسالة الفريق نفسها حول التركيز على العمل معاً.

فقال: "من وجهة نظرنا، لا ضرورة لأية تكهنات".

وأكمل: "كنا واضحين منذ البداية أنه لدينا عقد، وتركيزنا الوحيد مع دانيال هو استخلاص أقصى ما يمكن من الأداء. التصريح لم يكن مفاجئاً، بل تأكيداً على عملنا معاً، وهذا ما كنا نردده منذ عدة أشهر".

اقرأ أيضاً:

ومن بين السائقين الذين تم ربط أسمائهم مع مكلارين: سائقا إندي كار، كولتون هيرتا وباتو أوارد، حيث اختبرا كلاهما سيارة مكلارين للفورمولا واحد.

وأوضح سيدل أن الهدف من ذلك هو إيجاد الناشئ الملائم للمشاركة مع الفريق في حصتي تجارب حرة أولى على الأقل هذا الموسم.

فقال: "امتثالاً للقوانين المرعية، علينا إيجاد السائق المناسب، ولا بدّ من منحهم الفرصة للتحضير بشكل ملائم لضمان قدرتهم على القيام بالعمل المطلوب".

وأكمل: "الهدف هو اختيار المواهب المثيرة للاهتمام وقد أظهرا صفات مختلفة وفي إندي كار كذلك كانا قادرين على تقديم أداء رائع".

واختتم: "لهذا السبب كان من المثير رؤية ما بوسعهما القيام به خلف مقود سيارة فورمولا واحد".

المشاركات
التعليقات
غاسلي بات يتمتع بثقة أكبر مع سيارة ألفا تاوري "الأكثر حدّة" بعد تحديثات فرنسا
المقال السابق

غاسلي بات يتمتع بثقة أكبر مع سيارة ألفا تاوري "الأكثر حدّة" بعد تحديثات فرنسا
المقال التالي

مرسيدس: لا ضمانة بأن تغييرات قوانين الأرضية المقترحة لموسم 2023 ستناسب تصميم السيارة

مرسيدس: لا ضمانة بأن تغييرات قوانين الأرضية المقترحة لموسم 2023 ستناسب تصميم السيارة
خلدون يونس More from
خلدون يونس
تسونودا يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد على إيقاف "أفكاره المتطايرة" خلف المقود جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

تسونودا يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد على إيقاف "أفكاره المتطايرة" خلف المقود

هورنر يتوقع "سيارة مرسيدس سريعة" خلال جائزة فرنسا الكبرى جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

هورنر يتوقع "سيارة مرسيدس سريعة" خلال جائزة فرنسا الكبرى

ريكاردو "لن يترك" مكلارين أو الفورمولا واحد في 2023
فورمولا 1

ريكاردو "لن يترك" مكلارين أو الفورمولا واحد في 2023

دانيال ريكاردو More from
دانيال ريكاردو
ريكاردو: شيء ما "لم يكن يعمل" في سيارة مكلارين خلال سباق بريطانيا "المُحزن" جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

ريكاردو: شيء ما "لم يكن يعمل" في سيارة مكلارين خلال سباق بريطانيا "المُحزن"

مكلارين تؤكد مشاركة ريكاردو في سباق البحرين الافتتاحي جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1

مكلارين تؤكد مشاركة ريكاردو في سباق البحرين الافتتاحي

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مكلارين More from
مكلارين
نوريس: الارتدادات في سيارة مكلارين دليل أن التحديثات تعمل جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

نوريس: الارتدادات في سيارة مكلارين دليل أن التحديثات تعمل

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية جائزة كندا الكبرى
فورمولا 1

 نوريس: أداء مكلارين القوي ليس نابعاً من وتيرة حقيقية

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

مرسيدس لا تملك جوابًا على "افتقارها للأداء" في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس لا تملك جوابًا على "افتقارها للأداء" في فرنسا

لا تملك مرسيدس أيّة أجوبة على ما سار على نحوٍ خاطئ على صعيد أدائها ضمن جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد، كونها شعرت بأنّها "تفتقر للأداء" في سيارتها "دبليو13".

فيرشتابن متفائلٌ بأفضليّة ريد بُل على الخطوط المستقيمة أمام فيراري في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن متفائلٌ بأفضليّة ريد بُل على الخطوط المستقيمة أمام فيراري في فرنسا

شرح ماكس فيرشتابن كيف أنّ أفضليّة سرعة ريد بُل القصوى قد تُساعد على التغلّب على فيراري في سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك كون شارل لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل سيخسر أفضليّة فيراري في المنعطفات.

هاميلتون: الفوز سيتطلّب من مرسيدس "الكثير من الوقت" في حال تواصل أداؤها الحالي في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: الفوز سيتطلّب من مرسيدس "الكثير من الوقت" في حال تواصل أداؤها الحالي في فرنسا

يعتقد لويس هاميلتون بأنّ مرسيدس ستحتاج للكثير من الوقت إلى أن تعود للمنافسة على الانتصارات في بطولة العالم للفورمولا واحد في حال تواصل أداؤها الحالي من جائزة فرنسا الكبرى بعد تأهّله بفارق أكثر من ثمانية أعشارٍ من الثانية عن قطب الانطلاق الأوّل.

ساينز: عقوبة فرنسا "المحبطة" أتت في وقت أشعر فيه أنني "في أفضل مستوى لي مع فيراري"
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: عقوبة فرنسا "المحبطة" أتت في وقت أشعر فيه أنني "في أفضل مستوى لي مع فيراري"

قال كارلوس ساينز أن عقوبته "المحبطة" في جائزة فرنسا الكبرى لتغيير محرك سيارته أتت في وقت يشعر فيه على الأرجح بأنه "في أفضل مستوياته مع فيراري".

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.