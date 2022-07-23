تصريحات ريكاردو حيال مستقبله "المؤكد" في الفورمولا واحد "لم تفاجئ" مكلارين

كان مستقبل ريكاردو مثار تكهنات عديدة خلال الأسابيع المنصرمة وذلك بعد البداية المتعثرة لموسمه الحالي مع مكلارين.

وعانى الأسترالي في مجاراة زميله لاندو نوريس، حيث لم يسجل سوى 17 نقطة من أصل 81 تمتلكها مكلارين حتى الآن ولم يصل إلى المراكز العشرة الأولى هذا الموسم إلا 3 مرات فقط.

ويمتلك ريكاردو عقداً حتى نهاية موسم 2023، لكن زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين صرح شهر مايو/أيار الماضي عن وجود "آليات" ضمن العقد قد تمهد الطريق أمام فض الشراكة بينهما.

الأسبوع الماضي، نشر ريكاردو عبر قنوات التواصل الاجتماعي مؤكداً التزامه مع مكلارين حتى الموسم المقبل بعد تكهنات متتالية ربطت عدة سائقين مكانه.

وحين سُئِل حيال تصريح ريكاردو، أكد سيدل مدير الفريق عدم تفاجؤه من ذلك، مشيراً أن التصريح ترديد لرسالة الفريق نفسها حول التركيز على العمل معاً.

فقال: "من وجهة نظرنا، لا ضرورة لأية تكهنات".

وأكمل: "كنا واضحين منذ البداية أنه لدينا عقد، وتركيزنا الوحيد مع دانيال هو استخلاص أقصى ما يمكن من الأداء. التصريح لم يكن مفاجئاً، بل تأكيداً على عملنا معاً، وهذا ما كنا نردده منذ عدة أشهر".

ومن بين السائقين الذين تم ربط أسمائهم مع مكلارين: سائقا إندي كار، كولتون هيرتا وباتو أوارد، حيث اختبرا كلاهما سيارة مكلارين للفورمولا واحد.

وأوضح سيدل أن الهدف من ذلك هو إيجاد الناشئ الملائم للمشاركة مع الفريق في حصتي تجارب حرة أولى على الأقل هذا الموسم.

فقال: "امتثالاً للقوانين المرعية، علينا إيجاد السائق المناسب، ولا بدّ من منحهم الفرصة للتحضير بشكل ملائم لضمان قدرتهم على القيام بالعمل المطلوب".

وأكمل: "الهدف هو اختيار المواهب المثيرة للاهتمام وقد أظهرا صفات مختلفة وفي إندي كار كذلك كانا قادرين على تقديم أداء رائع".

واختتم: "لهذا السبب كان من المثير رؤية ما بوسعهما القيام به خلف مقود سيارة فورمولا واحد".