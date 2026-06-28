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تصريحات توتو وولف بشأن بقاء تشكيلة مرسيدس تُثير انقسامًا بين جماهير الفورمولا 1

أثارت تصريحات توتو وولف مدير فريق مرسيدس التي أكد فيها تمسك الفريق بثنائيه جورج راسل وكيمي أنتونيللي، انقسامًا واسعًا بين جماهير الفورمولا 1.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: آني غراف

وخلال حديثه إلى شبكة سكاي سبورتس قبل تصفيات جائزة النمسا الكبرى، شدد وولف على رضاه الكامل عن تشكيلته الحالية، مؤكدًا أن الفريق لا يعتزم إجراء أية تغييرات.

وقال: "لا نريد تغيير أي شيء. لقد قلنا ذلك أيضًا لجورج، وأعتقد أن هذه التشكيلة مناسبة جدًا لنا. أنا سعيد للغاية بكليهما".

وسرعان ما أصبحت تصريحات وولف محور نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى عدد كبير من الجماهير أن عدم سعي مرسيدس للدخول في سوق السائقين، حتى مع وجود اسم مثل ماكس فيرستابن، يُعد قرارًا منطقيًا.

وكتب أحد المشجعين عبر منصة "ريديت": "هذا منطقي. السيناريو المثالي بالنسبة لتوتو هو أن يواصل كيمي هيمنته، بينما يبقى جورج منافسًا دائمًا. لا أعتقد أنه يرغب في تكرار ما حدث عام 2016، كما أن ضم ماكس سيكون طريقة مكلفة جدًا للعودة إلى تلك الأجواء".

وأضاف آخر: "لديه سائق أول ممتاز وسائق ثانٍ ممتاز، لذلك لا توجد حاجة لتغيير أي شيء".

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

فيما كتب مشجع آخر: "بالتأكيد. كلاهما سائقان رائعان، وهما جزء من مرسيدس منذ سنوات طويلة. لا أريد أن يغادر كيمي، ولا أريد أن يغادر جورج أيضًا. أتمنى فقط أن يخفف الناس قليلًا من هذه التكهنات".

لكن في المقابل، رأى آخرون أن تصريحات وولف لا تعني إغلاق الباب نهائيًا أمام أي تغيير محتمل في تشكيلة الفريق.

إذ كتب أحد المشجعين: "'لا نخطط للتغيير' ليست هي نفسها عبارة 'لن نجري أي تغيير'. أنا متأكد أنهم لا يخططون حاليًا لاستبدال راسل، لكن إذا حدثت ظروف غير متوقعة، فقد يتغير كل شيء".

وأضاف آخر: "'لا نريد تغيير أي شيء... لكننا سنفعل ذلك إذا أصبح أحد السائقين المناسبين متاحًا'".

وتكررت آراء مشابهة بين الجماهير، إذ كتب أحدهم: "لا يريدون التغيير الآن، لكنهم سيفعلون ذلك إذا لم يقدم السائقان المستوى المطلوب".

بينما لخص مشجع آخر موقفه بقوله: "الترجمة الحقيقية للتصريحات هي: طالما أن ماكس غير متاح، فلا نريد استبدال جورج".

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