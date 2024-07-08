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تصاعد الشكوك حيال مستقبل بيريز مع ريد بُل وسط توقعات بإمكانية فضّ عقده

تعتقد ريد بُل أن تأدية سيرجيو بيريز الضعيفة غير قابلة للاستمرار بهذا الشكل، حيث بات المكسيكي تحت خطر فضّ عقده بسبب بندٍ خاصٍ مرتبط بالأداء يمكن تفعيله.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

بات بيريز تحت ضغوطات متتالية في الأسابيع الأخيرة لرفع وتيرته، خاصة مع تزايد حدة المنافسة والتحسن المتواصل للمنافسين.

ومع تقدم مكلارين ومرسيدس ضمن بطولة المصنعين، فإن ريد بُل تدرك أهمية تسجيل كلا سائقيها للنقاط، ولم يعد بالإمكان تحمّل غياب بيريز عن مراكز النقاط بشكل مستمر.

وبعد سباق بريطانيا، فإن سلسلة خيبات بيريز تواصلت، حيث لم يسجل سوى 15 نقطة في آخر ست سباقات منذ ميامي، بينما سجل زميله ماكس فيرستابن 119 نقطة ضمن نفس الفترة.

ورغم أن الفريق يأمل عودة بيريز للتأدية المطلوبة، لكن بات من الواضح أن الصبر بدأ ينفد، حيث يبدو أنه بوسع الفريق التخلي عن خدماته في وقت قريب للغاية - أي من العطلة الصيفية في حال لم يتحسن مستواه.

حيث أشارت مصادر مطلعة إلى وجود بند فك ارتباط في عقد بيريز يجبره على عدم التأخر خلف فيرستابن بأكثر من 100 نقطة ضمن ترتيب البطولة في أوقات محددة: العطلة الصيفية ونهاية الموسم.

وحالياً، يتأخر المكسيكي بفارق 137 نقطة عن فيرستابن مع بقاء سباقين فقط حتى العطلة الصيفية للإيفاء بذلك الشرط، وإلا فإن ريد بُل قد تقرر استبداله.

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سيرجيو بيريز، ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وحين سُئِل على هامش جولة بريطانيا إزاء فشل بيريز المتواصل ووضع ريد بُل ضمن ترتيب البطولة، أجاب كريستيان هورنر مدير الفريق: "إنه يعلم أن هذا الوضع - عبر عدم تسجيل النقاط - لا يمكن أن يتواصل".

وأكمل: "علينا تسجيل النقاط وهو يعلم ذلك. يعلم هدفه ويعلم المطلوب منه، ولا أحد متحمّس لإيجاد الوتيرة مجدداً أكثر منه".

ورغم هذا الوضع فإن المرشح البديل لا يبدو واضحاً بعد، حيث أشارت تقارير إلى دانيال ريكاردو سائق آربي لكن تأديته المتذبذبة تُضعف موقفه، كما أن يوكي تسونودا لا يبدو خياراً واعداً تريده العلامة النمساوية كزميل لـ فيرستابن.

لكن أحد الاحتمالات المرشّحة بقوة هو ليام لاوسون، السائق الاحتياطي، حيث من المقرر أن يقود السيارة في يوم التصوير على حلبة سيلفرستون لاحقاً هذا الأسبوع.

ورغم أن هورنر قلل من أهمية تجارب لاوسون، لكن من الواضح أن إدارة ريد بُل ستنظر عن كثب لما سيقدمه على متن السيارة.

Watch: British GP Race Review - Hamilton Returns To The Top

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