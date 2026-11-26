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فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

تشيكاريلي: من المثير للاهتمام أن لوكلير "رغم أنه الطرف المخطئ" يحظى بدفاع أكبر من هاميلتون

يحلل المدرب الذهني لدى فورمولا ميديسين أسباب التعاطف الواضح مع لوكلير داخل فريق الحصان الجامح، وحتى بين الجماهير، والذي يتجاوز حوادث الاحتكاك الثلاث مع لويس هاميلتون في مونزا والمكسيك ولاس فيغاس، وكأن بطل العالم سبع مرات هو العنصر "الغريب" عن الفريق.

فرانكو نجنيس

منشور: 26-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون





موتورسبورت.كوم "برايم"



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قدمت لنا لاس فيغاس جائزة كبرى شهدت 352 عملية تجاوز و35 تغييرًا في الصدارة. وسلط السباق الضوء على احترافية السائقين، الذين قدموا استعراضًا رائعًا وتبادلوا التفوق باستمرار مع احترام القواعد بالكامل.

لكن الاصطدامات طالت مجددًا سائقي فيراري. فللمرة الثالثة، بعد مونزا والمكسيك، احتك شارل لوكلير بزميله في الفريق لويس هاميلتون عقب معركة شرسة ومتقاربة.

وسألنا ريكاردو تشيكاريلي، المدرب الذهني لدى فورمولا ميديسين، عن سبب كون لوكلير السائق الذي يحظى بالدفاع عنه دائمًا داخل السكوديريا، وبين الجماهير بصورة عامة، بينما يُنظر إلى هاميلتون باعتباره شخصًا من خارج هذه المنظومة.

فكيف يمكن تفسير حماية الطرف الذي كان... المبادر بالاستفزاز؟

"من الواضح أنني لست على دراية بالديناميكيات الداخلية لفيراري، لذا لا يسعني سوى طرح بعض الافتراضات، لكنني أعرف شارل: إنه شخص مهذب ولطيف ومحترم، وبالتالي لا يسعك إلا أن تحبه. أتحدث هنا عن الإنسان وليس السائق. لقد نشأ في فيراري وكان جزءًا من فريق الحصان الجامح على مدار ثمانية أعوام، لذا فمن الطبيعي أن يحظى ببعض الحماية عندما يرتكب الأخطاء. إنه مكان اكتسبه على الحلبة لأنه سريع للغاية، كما اكتسب احترام الفريق على الصعيد الشخصي أيضًا".

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

نعلم أن لوكلير محبوب من الجميع داخل المرآب، وكان دائمًا الشخصية المحورية في السكوديريا. أما هاميلتون فلم يمضِ سوى عامين مع الفريق، وكان موسمه الأول باهتًا بعض الشيء، وبالتأكيد لم يرتقِ إلى المستوى الذي يستحقه. لكن في عام 2026، وبفضل التغيير في اللوائح، علينا أن ننصفه ونقر بأنه يقدم أداءً قويًا للغاية.

"لقد أحرز سبعة ألقاب عالمية في مكان آخر، ولم يكن نتاج منظومة فيراري. وأنا هنا لا أتحدث عن القيمة الرياضية، التي لا مجال للنقاش بشأنها، بل عن المشاعر البسيطة: فالانطباع السائد هو أن لويس يواجه صعوبة أكبر في نيل قبول جماهير الحصان الجامح، وكذلك داخل أوساط فيراري نفسها".

هذه صورة تفسر جزئيًا المرحلة الصعبة التي تمر بها السكوديريا...

"لكن هذا ليس بالأمر الجديد. أتذكر فترة أخرى، إن أردنا إجراء مقارنة مرتبطة بمسيرة لويس، وأشير هنا إلى الفترة التي كان فيها البريطاني سائقًا شابًا ناشئًا في فريق مكلارين، وكان إلى جانبه فرناندو ألونسو، الفائز بلقبين عالميين. وبفضل خبرته الكبيرة، اختير الإسباني ليكون السائق الذي يراهن عليه الفريق في عام 2007. وكان عامًا حافلًا بالجدل والخلافات، إذ وقف فريق رون دينيس بالكامل إلى جانب هاميلتون، حتى عندما كان لويس يرتكب الأخطاء ربما أو يبالغ في تصرفاته. كان الوضع أشبه بصورة معكوسة لما نراه اليوم، ما يثبت أن هذه الأمور جزء من هذا العالم. فالفورمولا 1 تتمحور حول التقنيات والأرقام والتحليلات المجردة والبيانات والرسوم البيانية، لكن علينا ألا ننسى أن هناك أيضًا الجانب الإنساني والتعاطف في العلاقات".

العلاقات الإنسانية مهمة...

"من الواضح أن شارل في وضع أكثر راحة من هاميلتون على هذا الصعيد. ومع ذلك، فمن البديهي أن يتحمل الجميع مسؤولية أخطائهم على الحلبة، بغض النظر عن مشاعر المحبة أو النفور أو الأحكام المتحيزة. لذا، إن ارتكب لوكلير خطأً، فسيتعين عليهم مناقشة الأمر داخليًا".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: Eric Le Galliot

حسنًا، لقد وصلنا إلى حادثة الاحتكاك الثالثة التي تسبب بها سائق موناكو...

"الوقائع تتحدث عن نفسها، لكن يبدو لي أن شارل سائق يتحمل مسؤولية أفعاله دائمًا. وربما يتحدث عن الأمر داخل الفريق مع فاسور وهاميلتون أكثر مما يتحدث عنه علنًا، بحيث تبقى المسألة داخل أروقة الفريق، حتى وإن تسببت في انقسام الجماهير والرأي العام. عليهم إيجاد حلّ، لأن الأمور تجاوزت بالتأكيد حدود المنطق".

الجانب الإيجابي هو أنهما لا يتنافسان على شيء مهم...

"إنهما لا يتنافسان على المركز الثاني في بطولة الصانعين، إذ يبدو لي أن فيراري تتمتع بأفضلية مريحة على ريد بُل ومكلارين مع تبقي بضعة سباقات، وبالتالي يسعى السائقان إلى فرض تفوقهما داخل الفريق، ويبالغان في صراعهما على حساب صورة الحصان الجامح. وفي هذا الوضع، من الصعب كبح جماح أحدهما أو الآخر عندما لا يتجاوز الفارق بينهما في الترتيب بضع نقاط. ومن الطبيعي أن يجد سائقان متكافئان نفسيهما في صراع متكرر".

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

كان فاسور قد قال في خضم انفعاله إن إجراءات ستُتخذ، لكن هل يمكن لنتيجة إيجابية في قطر أن تمحو الآثار السلبية لما شهدناه في لاس فيغاس، أم أن الشرخ الذي حدث لن يلتئم أبدًا؟

"تجلب الانتصارات دائمًا بعض الهدوء إلى الأجواء، لذا فقد يساعد ذلك فيراري على الصعيد الداخلي. وقد يؤدي الفوز إلى تهدئة العاصفة داخل قسم السباقات. أعتقد أن الانتصارات قد تحسن الديناميكيات الداخلية، لكنني لا أعتقد أنها ستضع حدًا للخلافات بين السائقين. هناك ديكان على حظيرة واحدة، وكل منهما يشعر بأنه السائق الأول. والويل لنا إن لم يكن الأمر كذلك، لأن ذلك سيعني أنهما فقدا الدافع للفوز".

بالحديث عن العلاقات بين السائقين، كان هجوم ماكس فيرستابن على جورج راسل قاسيًا للغاية، بعدما اصطدم السائق البريطاني بالحواجز خلال محاولة تجاوز شبه مستحيلة على أنتونيللي.

"يمرّ جورج بفترة صعبة. ففي لاس فيغاس، لحق بزميله الذي تفوق عليه طوال البطولة وحاول مهاجمته، متجاوزًا حدوده. وهنا ظهرت هشاشة العامل البشري. نؤمن دائمًا بأن السائقين لا ينبغي أن يكونوا روبوتات، لكننا لا ندرك أن ارتكاب الأخطاء جزء من طبيعتهم إلا عندما يرتكبونها بالفعل. وعليّ القول إن ماكس لم يُسْدِ خدمة كبيرة لراسل. أنا من أشد المعجبين بماكس، وأعتبره واحدًا من أفضل ثلاثة أو أربعة سائقين في تاريخ الفورمولا 1. وأكنّ للسائق الهولندي احترامًا كبيرًا بسبب طبيعته الصريحة للغاية والبعيدة عن الحسابات السياسية. فهو شخص لطالما قال ما يفكر فيه ولم يسبق له أن نمّق كلماته".

"لم يعجبني الهجوم على راسل، لأنه تجاوز الحدود. يمكنك أن تختلف مع أحد زملائك وتستخدم كلمات قاسية، لكنه انتهى به المطاف إلى السخرية منه عبر اللاسلكي، قبل أن يصعّد الأمر في المقابلات الصحفية. كان هناك افتقار إلى مراعاة مشاعر سائق يعاني بالفعل من وضع معين. لقد وصل جورج إلى الفورمولا 1 وقدم مستويات ممتازة، لكنه انهار هذا العام أمام تفوق أنتونيللي. ومع ذلك، فإن مهاجمة الخاسر ليست أمرًا جيدًا على الإطلاق. فهذا ليس أمرًا جيدًا في الحرب، فما بالك بالرياضة. لقد تجاوز ماكس الحدود هذه المرة...".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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