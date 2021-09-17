تشو بات أوفر السائقين حظاً لنيل المقعد الثاني مع ألفا روميو في 2022

وتيرة تشو في الفورمولا 2 هذا الموسم، إضافة إلى الدعم القوي الذي يحظى به من الراعين الصينيين، عاملان يجعلان من سائق أكاديمية ألبين أكثر المرشحين حظوظاً لنيل المقعد الثاني إلى جانب فالتيري بوتاس ضمن صفوف ألفا روميو في 2022.

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الصفقة بين الطرفين تكاد أن تكتمل، ولم يتبقَ إلا التوقيع عليها.

لكن، شدد فاسور على أن ألفا روميو ما زالت تتحلى بذهنية منفتحة حيال هوية سائقها الثاني للموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يرغب بالانتظار قليلاً ليرى كيف ستسير منافسات موسم الفورمولا 2.

ومع وضع تشو ضمن لائحتها القصيرة، ترغب ألفا روميو بمراقبة تقدم ثيو بورشير سائق أكاديمية ساوبر كذلك.

علاوة على ذلك، فإن أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو الحالي، يأمل في تأمين عقد جديد له بعد أن قدم لمحات من الأداء القوي مؤخراً، خاصة خلال التصفيات.

وحين سُئِل مباشرة إن تشو ضمن لائحة الفريق القصيرة، أجاب فاسور: "زو يقوم بعمل جيد في الفورمولا 2. بالتأكيد إنه ضمن اللائحة".

وتابع: "لكن هذا لا يعود لأنه سائق صيني. بل لأنه أحرز الفوز ببعض السباقات وأعتقد أن كل فريق يتابعه عن كثب".

واسترسل: "لكن وصل الموسم إلى مرحلة مختلفة مع حلبات تقليدية أكثر. سنتابع جولتين أو ثلاثاً لنرى تقدم وتطور كل سائق في الفورمولا 2".

ويحتل تشو حالياً المركز الثاني ضمن الترتيب العام، بعد أن نجح أوسكار بياستري بانتزاع الصدارة عقب فوزه بالسباق الأساسي في إيطاليا.

وأشار فاسور أن الفريق سينتظر حتى انتهاء جولة سوتشي في الفورمولا 2 يومي 25-26 سبتمبر/أيلول، قبل اتخاذ القرار بضم تشو من عدمه.

وبينما يقدم بورشير أداءً واعداً، لكن فاسور أشار إلى أن قلة خبرته بسيارات الفورمولا واحد، قد يكون عاملاً غير مساعد.

فقال: "لا بد من منح ثيو بعض الوقت للتحسن وبناء مهاراته، ليس فقط لناحية الوتيرة بل السرعة وكل الأمور الأخرى".

وتابع: "إنه في الـ 17 حالياً.. الفورمولا واحد معقدة جداً. ولدينا أيام قليلة للاختبارات. وستكون لدينا العام المقبل سيارات جديدة قد تعاني مشاكل في الموثوقية. ذلك يعني أننا قد نصل إلى البحرين مع مسافة قليلة مقطوعة على متن السيارة، ولا بد من أخذ هذا بعين الاعتبار".

واختتم: "ذلك ليس سهلاً على الإطلاق بالنسبة للسائقين، بل تحدٍ كبير. علينا منحهم بعض الوقت بالتأكيد".

غوانيو تشو، يوني-فيرتوزي تصوير: يوني-فيرتوزي ريسينغ