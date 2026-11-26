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تشكيلة سائقي الفورمولا 1 لموسم 2027: من سيقود ولصالح أي فريق؟ القائمة الكاملة

اكتملت تشكيلة سائقي الموسم المقبل، لكن من سيتواجد ولصالح أي فريق؟

جايك بوكسال ليغي إيد هاردي

منشور: 26-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: كلايف روز

اكتملت الآن تشكيلة سائقي الفورمولا 1 لموسم 2027، عقب إعلان فريق هاس الاحتفاظ بنجمه الشاب أولي بيرمان.

لكن الفريق الأمريكي هو أيضًا الفريق الوحيد الذي سيُجري تغييرًا على ثنائي سائقيه للموسم المقبل، بعدما لم تتحقق العديد من السيناريوهات التي كان من الممكن أن تكون مثيرة للغاية.

لذا، إليكم نظرة على الوضع الراهن.

مرسيدس: كيمي أنتونيللي وجورج راسل

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

شهد موسم 2026 تحولًا كبيرًا في موازين القوى داخل مرسيدس بين كيمي أنتونيللي وجورج راسل، إذ دخل الأخير الموسم باعتباره المرشح الأوفر حظًا لإحراز اللقب بفارق كبير، لكنه أخفق في تقديم الأداء المنتظر منذ المراحل الأولى.

وجاء ذلك بعدما أنهى راسل الموسم الماضي متقدمًا بفارق 169 نقطة على أنتونيللي، الذي عاش موسمًا أول حافلًا بالتقلبات، بينما قدم السائق البريطاني ما يمكن اعتباره أفضل مواسمه حتى ذلك الحين.

ومع التوقعات بنجاح مرسيدس في التعامل مع التغييرات على اللوائح، وهو ما تحقق بالفعل، كان راسل المرشح الطبيعي للقب، لكن أنتونيللي استوعب الدروس بسرعة مثيرة للإعجاب، ليحقق تقدمًا هائلًا مقارنة بعام 2025.

وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى أن يصبح السائق البالغ من العمر 20 عامًا أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1، بعدما حسم لقبه الأول في جائزة المكسيك الكبرى، مع تبقي أربع جولات آنذاك.

ورغم أن ذلك شكل مفاجأة للكثيرين، فإن مرسيدس كانت ستؤكد أن أداءه جاء مطابقًا للتوقعات التي وضعتها عندما استقطبته من سباقات الكارتينغ وضمته إلى برنامجها للسائقين الناشئين.

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أما بالنسبة إلى راسل، فقد كان موسمه "كارثة كاملة"، وفقًا لماكس فيرستابن، ومع تبقي جولتين فقط على نهاية موسم 2026، يحتل البريطاني المركز الرابع في الترتيب، وقد يتراجع بسهولة إلى المركز الخامس، إذ يتساوى في عدد النقاط مع بطل العالم لعام 2025 لاندو نوريس.

ومع ذلك، سيستمر راسل مع مرسيدس في عام 2027، إذ كان مصيره ومصير أنتونيللي محسومين منذ فترة طويلة نسبيًا.

فيراري: شارل لوكلير ولويس هاميلتون

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

توصلت فيراري وشارل لوكلير إلى اتفاق بشأن عقد جديد في وقت سابق من عام 2026، أُعلن عنه في يونيو، ما يعني أن السائق البالغ من العمر 29 عامًا سيواصل ارتباطه طويل الأمد بالفريق الإيطالي. وكان لوكلير قد انضم إلى برنامج الفريق للسائقين الناشئين في عام 2016، قبل أن يسجل ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع الفريق الزبون ألفا روميو ساوبر في عام 2018، ثم انتقل إلى الفريق المصنعي في عام 2019.

وحقق أصيل موناكو تسعة انتصارات في الجوائز الكبرى خلال تلك الفترة، وهو ما يمكن اعتباره مخيبًا للآمال بالنظر إلى الإمكانات الواعدة التي أظهرها في البداية. لكن مع تحسن أداء فيراري في عام 2026، وانتقالها من المركز الرابع إلى الثاني في ترتيب البطولة، يأمل لوكلير أن يواصل الفريق تقدمه ويقدم أخيرًا سيارة قادرة على إحراز لقب بطولة العالم، بعدما وقّع عقدًا يمتد لعدة سنوات.

لكن سيتعين عليه التعامل مع تهديد لويس هاميلتون في الجانب المجاور من المرآب، إذ يُعتقد أن بطل العالم سبع مرات مرتبط بعقد حتى نهاية عام 2027، بعدما انضم إلى الفريق في عام 2025. وكان العام الماضي مخيبًا للآمال بالنسبة إلى البريطاني، إذ أنهى الموسم متأخرًا بفارق 86 نقطة عن لوكلير، لكنه عاد بصورة أقوى في عام 2026، حيث يتقدم على زميله بفارق 17 نقطة.

كما تصاعدت حدة التوترات بينهما مؤخرًا، بعدما اصطدما في عدة مناسبات، أبرزها في مونزا والمكسيك ولاس فيغاس، ولذلك سيكون على فيراري إدارة هذه العلاقة مع دخول موسم 2027.

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مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

كان من المعروف أن فيرستابن أجرى في مرحلة ما محادثات مع مكلارين، عندما كان مستقبله مع ريد بُل غير محسوم. لكن ربما لم يكن ذلك سوى تكتيك لضمان الحصول على عقد أكثر ربحًا مع الفريق النمساوي، وهو ما نجح في تحقيقه في نهاية المطاف، ولذلك ستواصل مكلارين الاعتماد على نوريس وأوسكار بياستري.

ويبدو أن السائق البريطاني راضٍ في الوقت الراهن عن قضاء مسيرته مع فريق واحد، إذ يستمر مع مكلارين منذ ظهوره الأول في عام 2019، ولمَ لا؟ فقد أحرز نوريس لقب بطولة العالم الذي سعى جاهدًا لتحقيقه، كما قدم أداءً مثيرًا للإعجاب في عام 2026 بتحقيق ثلاثة انتصارات، حتى وإن لم تكن السيارة بالمستوى المطلوب في عدة مناسبات.

أما بالنسبة إلى بياستري، فإن مستقبله يشكل موضوعًا للنقاش من حين إلى آخر، بالنظر إلى أن السائق الأسترالي كان على الأرجح الطرف الذي سيغادر لو انضم فيرستابن إلى الفريق. وكان هذا العام مخيبًا للآمال بالنسبة إليه، امتدادًا لانهيار آماله في المنافسة على اللقب خلال المراحل الأخيرة من موسم 2025، إذ يحتل المركز السابع في الترتيب متأخرًا بفارق 97 نقطة عن نوريس. ويعود آخر انتصار له إلى زاندفورت في أغسطس من العام الماضي.

لكنه مرتبط بـ"عقد يمتد لعدة سنوات"، وقّعه في عام 2025، ويبدو أنه سيستمر مع الفريق في الوقت الراهن.

ريد بُل: ماكس فيرستابن وإسحاق حجار

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Manuel Eletto

كان موسم 2026 مشابهًا إلى حد كبير لموسم 2025 بالنسبة إلى ريد بُل، إذ بدأ الفريق الموسم بوتيرة متواضعة نسبيًا قبل أن يستعيد قوته في المراحل الأخيرة، مع تحقيق فيرستابن أربعة انتصارات وتسع منصات تتويج منذ العطلة الصيفية لهذا العام.

ودفعه ذلك إلى المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا الزخم مع دخول موسم 2027، فقد يكون لقبه العالمي الخامس على الطريق. وسيضعه ذلك على بُعد لقب واحد من الرقم القياسي لهاميلتون في عدد الألقاب المحققة مع فريق واحد، إذ أحرز البريطاني ستة ألقاب مع مرسيدس، وذلك بعدما وقّع فيرستابن هذا العام عقدًا ضخمًا يمتد حتى عام 2030 على الأقل.

وسيشهد ذلك خوضه موسمًا ثانيًا إلى جانب إسحاق حجار، الذي قدم موسمًا أول جيدًا مع ريد بُل ولم يمنح الفريق أي سبب لاستبداله. وربما يكون الفريق قد وجد الآن السائق الثاني المثالي لمساعدة فيرستابن في مسعاه لإحراز اللقب العام المقبل.

أرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز وليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

كان الوضع داخل الفريق الشقيق لريد بُل أحد أكبر مصادر الغموض، إذ لم يؤكد فريق ريسينغ بولز تشكيلة سائقيه لعام 2027 سوى في نوفمبر. ومع ذلك، سيحتفظ بثنائي سائقيه الحالي، حيث سيعود أرفيد لينبلاد لخوض موسمه الثاني في الفورمولا 1 إلى جانب ليام لاوسون، الذي كان مقعده موضع شك رغم تقديمه أفضل مواسمه حتى الآن.

ويسير لاوسون نحو تحقيق أفضل مركز في مسيرته بحلوله تاسعًا في الترتيب برصيد 89 نقطة، بعدما أنهى جميع الجوائز الكبرى ضمن المراكز العشرة الأولى باستثناء ست منها، وهو ما يكفي بحد ذاته لمساعدة الفريق الذي يتخذ من فاينزا مقرًا له على تحقيق أفضل نتيجة في تاريخه ضمن بطولة الصانعين، بحلوله خامسًا.

لكن نيكولا تسولوف، أحد سائقي برنامج ريد بُل للناشئين، قدم أداءً مثيرًا للإعجاب في موسمه الأول في الفورمولا 2 هذا العام، إذ يحتل المركز الثاني خلف رافاييل كامارا، ومن الناحية التاريخية، لا يحتفظ ريسينغ بولز بسائقيه لفترات طويلة عندما لا يكون خيار ترقيتهم إلى الفريق الرئيسي مطروحًا.

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ومع استعداد لاوسون لخوض موسمه الكامل الثالث مع ريسينغ بولز في عام 2027، كان من الممكن، استنادًا إلى النهج التاريخي للفريق، الاستغناء عنه لصالح موهبته الصاعدة التالية. لكن سيتعين على تسولوف الاكتفاء بدور السائق الاحتياطي في عام 2027، بينما يواصل لينبلاد تقديم أداء جيد، بعدما حصد 38 نقطة حتى الآن في موسمه الأول ويحتل المركز الـ11 في الترتيب.

ألبين: بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

وقّع بيير غاسلي عقدًا لتمديد ارتباطه بألبين العام الماضي، مؤكدًا التزامه بمشروع الفريق رغم تذيله ترتيب بطولة الصانعين طوال موسم 2025. وأعادت الاستعانة بفلافيو برياتوري وستيف نيلسن ومحركات مرسيدس الفريق إلى معركة وسط الترتيب، ويأمل السائق الفرنسي أن يتمكن الفريق الذي يتخذ من إنستون مقرًا له من تقديم سيارة تليق بموهبته الكبيرة، التي غالبًا ما لا تحظى بالتقدير الكافي.

ويحتل غاسلي المركز العاشر في ترتيب موسم 2026 برصيد 52 نقطة، مساهمًا في احتلال ألبين المركز السادس في بطولة الصانعين، ورغم أنه السائق الأول بوضوح لدى الفريق الفرنسي، فإن فرانكو كولابينتو حقق بدوره تقدمًا ملحوظًا.

وحصد السائق الأرجنتيني 35 نقطة في عام 2026، مقارنة بعدم تسجيله أي نقطة العام الماضي، وهو ما أكسبه عقدًا جديدًا في أغسطس للاستمرار مع الفريق في عام 2027.

هاس: أولي بيرمان ورافاييل كامارا

أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

كان هاس فريقًا آخر واجه تساؤلات جدية بشأن تشكيلة سائقيه للعام المقبل. وتعلق أولها بإستيبان أوكون، الذي لم يتمكن من إيجاد الانسجام المطلوب منذ انضمامه إلى الفريق الأمريكي قادمًا من ألبين استعدادًا لموسم 2025.

وفي ذلك الوقت، اعتُبر التعاقد معه صفقة مميزة للغاية، إذ كان أول سائق سبق له الفوز بجائزة كبرى يقود لصالح هاس، لكنه تعرض بدلًا من ذلك للتفوق باستمرار من جانب زميله الأقل خبرة بكثير، بيرمان، على مدار العام الماضي وعام 2026.

وفي نهاية المطاف، اتخذت الأمور منحى سيئًا للغاية، وبعد تأكيد عدم استمرار السائق الذي خاض 198 جائزة كبرى في عام 2027، استغنى هاس عن خدماته مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

وحل مكانه متصدر ترتيب بطولة الفورمولا 2 كامارا، الذي وقّع عقدًا "يمتد لعدة سنوات"، وتخلى عن طموحاته في إحراز لقب البطولة الرديفة لإكمال الموسم في الفورمولا 1، قبل خوض موسمه الكامل الأول في عام 2027.

وسيكون ذلك إلى جانب بيرمان، الذي قدم أداءً مثيرًا للإعجاب للغاية خلال الفترة التي أمضاها مع هاس حتى الآن. ورغم أنه كان من شبه المؤكد استمرار السائق البريطاني مع هاس في عام 2027، فإن الإعلان عن ذلك جاء متأخرًا نسبيًا، إذ كان ممثلو بيرمان يسعون للحصول على ضمانات بشأن مستقبله على المدى الطويل، قبيل خوضه موسمه الثالث مع هاس على سبيل الإعارة من فيراري.

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آودي: غابرييل بورتوليتو ونيكو هلكنبرغ

غابرييل بورتوليتو، آودي

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

أكد ماتيا بينوتو، المسؤول عن مشروع آودي في الفورمولا 1، في سبتمبر أن الفريق سيحتفظ بنيكو هلكنبرغ وغابرييل بورتوليتو لموسم 2027. ولم يثر ذلك الكثير من النقاشات آنذاك، لأن الإعلان لم يشكل مفاجأة تُذكر بالنظر إلى الأداء الجيد الذي قدمه كلا السائقين، وبالتالي لم يكن لدى آودي أي سبب لتغيير تشكيلتها.

وتمتلك العلامة الألمانية، التي سجلت ظهورها الأول في الفورمولا 1 في عام 2026 عقب استحواذها على ساوبر، مزيجًا مثاليًا من الشباب والخبرة، إلى جانب علاقة منسجمة بين السائقين.

ويستعد بورتوليتو لخوض موسمه الثالث في البطولة، مقابل الموسم الـ16 لهلكنبرغ، وقد حصد كلا السائقين 14 نقطة هذا العام، ما منح آودي المركز الثامن في الترتيب.

ويليامز: أليكس ألبون وكارلوس ساينز

ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

يعكس قرار ويليامز ضمان استمرار أليكس ألبون وكارلوس ساينز لعام إضافي على الأقل إيمان كلا السائقين بطموحات الفريق على المدى الطويل، حتى وإن شهد هذا الموسم تراجعًا في النتائج. وقد يشير البعض، بشيء من القسوة، إلى أنه لم تكن هناك أي وجهة أخرى متاحة لأي من السائقين، وهو أمر ربما يكون صحيحًا أيضًا، لكن الاحتفاظ بكليهما يشكل دفعة كبيرة للفريق.

ولو قرر ساينز اتخاذ مسار آخر، يُقال أن ويليامز كانت قد اتخذت احتياطاتها وأجرت محادثات مع ممثلي سيرجيو بيريز وكولابينتو بشأن عام 2027، بينما قدم لوك براونينغ بدوره أداءً مثيرًا للإعجاب خلال مشاركاته مع الفريق في حصص التجارب الحرة الأولى.

أستون مارتن: فرناندو ألونسو ولانس سترول

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

كان الوضع داخل أستون مارتن من بين السيناريوهات الأخرى التي كانت تنذر بإمكانية حدوث تطورات مثيرة بشأن عام 2027، لكن ذلك لم يتحقق. فعلى مدار أشهر، كثرت التساؤلات المحيطة بمستقبل فرناندو ألونسو، بالنظر إلى بلوغه 45 عامًا وقيادته لصالح فريق يقبع في مؤخرة الترتيب، وعدم إعجابه الشديد باللوائح الحالية، إلى جانب انتهاء عقده السابق بنهاية عام 2026.

لكن جميع التكهنات توقفت في سبتمبر، عندما أعلن بطل العالم مرتين تمديد عقده مع أستون مارتن ليشمل عام 2027. ويُعتقد أن عدم إعلانه التزامه علنًا بالاستمرار في الفورمولا 1 خلال أشهر الصيف كان، جزئيًا، محاولة للضغط على البطولة لإجراء تغييرات.

أما بالنسبة إلى زميله لانس سترول، فقد جاء الإعلان عن تمديد عقده ليشمل عام 2027 في اليوم ذاته الذي أُعلن فيه عن استمرار ألونسو، لكنه لم يحظَ بالقدر ذاته من النقاش، بالنظر إلى أن والده لورانس يمتلك الفريق. وبالتالي، فإن السائق الكندي البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سيكمل الموسم المقبل عقدًا من الزمن في الفورمولا 1، يمتلك فعليًا عقدًا يمكنه الاستمرار بموجبه طالما أراد ذلك.

كاديلاك: سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس

فالتيري بوتاس، كاديلاك وسيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

كانت كاديلاك، الوافد الجديد إلى الفورمولا 1، آخر الفرق التي أحاط الغموض بتشكيلة سائقيها لعام 2027. ولم يتعلق ذلك الغموض في الواقع بسيرجيو بيريز، الذي وقّع في أكتوبر عقدًا جديدًا يمتد لعدة سنوات، بل بفالتيري بوتاس بصورة أكبر.

وتفوق بيريز هذا العام على السائق الفائز بعشر جوائز كبرى، إذ خسر بوتاس المواجهة المباشرة في التصفيات التأهيلية بنتيجة 16 مقابل 10، بما في ذلك تصفيات السباقات القصيرة، ما وضع مقعده موضع شك. ورفضت إدارة الفريق لفترة من الزمن تأكيد استمرار بوتاس علنًا، بينما كانت تدرس إمكانية ترقية السائق الاحتياطي كولتون هيرتا، في ظل رغبتها في وجود سائق أمريكي يقود لصالح فريق أمريكي.

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وكانت إحدى العقبات التي واجهت هيرتا عدم امتلاكه الرخصة الخاصة أو "سوبرلايسنس" من الاتحاد الدولي للسيارات، المطلوبة للمشاركة في الفورمولا 1، رغم فوزه بتسعة سباقات في إندي كار. لكنه حصل عليها في نهاية المطاف عبر ست مشاركات في حصص التجارب الحرة الأولى هذا العام، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لضمان حصوله على مقعد في الفورمولا 1، بالنظر إلى موسمه المخيب للآمال للغاية في الفورمولا 2، حيث يحتل المركز الـ19 في الترتيب.

ولذلك، أعلن فريق كاديلاك في نوفمبر قراره الاحتفاظ ببوتاس لموسم 2027.

شبكة انطلاق موسم 2027

الفريق السائق السائق مرسيدس كيمي أنتونيللي جورج راسل فيراري لويس هاميلتون شارل لوكلير مكلارين لاندو نوريس أوسكار بياستري ريد بُل ماكس فيرستابن إسحاق حجار ريسينغ بولز ليام لاوسون آرفيد لينبلاد ألبين بيير غاسلي فرانكو كولابينتو هاس أوليفر بيرمان رافاييل كامارا آودي نيكو هلكنبرغ غابرييل بورتوليتو ويليامز كارلوس ساينز أليكس ألبون أستون مارتن فرناندو ألونسو لانس سترول كاديلاك سيرجيو بيريز فالتيري بوتاس

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