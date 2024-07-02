تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟

الـ "سيلي سيزون" أو موسم الشائعات الغريبة هو تعبير يطلق على ذلك الوقت من العام الذي يتم فيه تداول تكهنات حول انتقالات السائقين وقد تعلن فيه الفرق عن تشكيلتها للموسم المُقبل.

عادة ما يبدأ موسم الانتقالات خلال فترة الصيف عندما يكون سوق السائقين شديد الهياج، وعندما تتسبب انتقالات سائقين في وضع الشكوك والتكهنات حول مستقبل آخرين.

لكن موسم الانتقالات بدأ مبكرًا جدًا هذا العام بسبب إعلان لويس هاميلتون في فبراير الماضي انتقاله إلى صفوف فيراري لموسم 2025.

وبسبب ذلك انتابت حالة من الجنون سوق السائقين، ولا سيما في ظل انتهاء عقود العديد من السائقين نهاية الموسم الجاري.

وفي ظل اكتمال نصف شبكة الانطلاق لموسم 2025 حتى الآن، نستعرض معكم من تم تأكيد مقعده للموسم المُقبل ومن ما يزال مستقبله غامضًا إلى الآن.