تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟
مقاعد الفورمولا 1 لموسم 2025 تنشغل سريعًا، فكيف تبدو شبكة انطلاق الموسم المُقبل حاليًا؟
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
الـ "سيلي سيزون" أو موسم الشائعات الغريبة هو تعبير يطلق على ذلك الوقت من العام الذي يتم فيه تداول تكهنات حول انتقالات السائقين وقد تعلن فيه الفرق عن تشكيلتها للموسم المُقبل.
عادة ما يبدأ موسم الانتقالات خلال فترة الصيف عندما يكون سوق السائقين شديد الهياج، وعندما تتسبب انتقالات سائقين في وضع الشكوك والتكهنات حول مستقبل آخرين.
لكن موسم الانتقالات بدأ مبكرًا جدًا هذا العام بسبب إعلان لويس هاميلتون في فبراير الماضي انتقاله إلى صفوف فيراري لموسم 2025.
وبسبب ذلك انتابت حالة من الجنون سوق السائقين، ولا سيما في ظل انتهاء عقود العديد من السائقين نهاية الموسم الجاري.
وفي ظل اكتمال نصف شبكة الانطلاق لموسم 2025 حتى الآن، نستعرض معكم من تم تأكيد مقعده للموسم المُقبل ومن ما يزال مستقبله غامضًا إلى الآن.
|
فريق الفورمولا 1
|
السائقين
|
العقد الحالي
|
ألبين
|
بيير غاسلي
|
عقد لعدة مواسم
|
لم يتم الإعلان بعد
|
لم يتم الإعلان بعد
|
أستون مارتن
|
فرناندو ألونسو
|
حتى نهاية 2026
|
لانس سترول
|
حتى نهاية 2025 وما بعدها
|
فيراري
|
شارل لوكلير
|
عقد لعدة مواسم
|
لويس هاميلتون
|
عقد لعدة مواسم
|
هاس
|
لم يتم الإعلان بعد
|
لم يتم الإعلان بعد
|
لم يتم الإعلان بعد
|
لم يتم الإعلان بعد
|
مكلارين
|
لاندو نوريس
|
لما بعد نهاية 2026
|
أوسكار بياستري
|
حتى على الأقل نهاية 2026
|
مرسيدس
|
جورج راسل
|
حتى نهاية 2025
|
لم يتم الإعلان بعد
|
لم يتم الإعلان بعد
|
آربي
|
يوكي تسونودا
|
حتى نهاية 2025
|
لم يتم الإعلان بعد
|
لم يتم الإعلان بعد
|
ريد بُل
|
ماكس فيرستابن
|
حتى نهاية 2028
|
سيرجيو بيريز
|
حتى نهاية 2026
|
ساوبر
|
نيكو هلكنبرغ
|
عقد لعدة مواسم
|
لم يتم الإعلان بعد
|
لم يتم الإعلان بعد
|
ويليامز
|
أليكس ألبون
|
عقد لعدة مواسم
|
لم يتم الإعلان بعد
|
لم يتم الإعلان بعدندو
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