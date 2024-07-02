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فورمولا 1

تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟

مقاعد الفورمولا 1 لموسم 2025 تنشغل سريعًا، فكيف تبدو شبكة انطلاق الموسم المُقبل حاليًا؟

أحمد مجدي
أحمد مجدي
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

الـ "سيلي سيزون" أو موسم الشائعات الغريبة هو تعبير يطلق على ذلك الوقت من العام الذي يتم فيه تداول تكهنات حول انتقالات السائقين وقد تعلن فيه الفرق عن تشكيلتها للموسم المُقبل.

عادة ما يبدأ موسم الانتقالات خلال فترة الصيف عندما يكون سوق السائقين شديد الهياج، وعندما تتسبب انتقالات سائقين في وضع الشكوك والتكهنات حول مستقبل آخرين.

لكن موسم الانتقالات بدأ مبكرًا جدًا هذا العام بسبب إعلان لويس هاميلتون في فبراير الماضي انتقاله إلى صفوف فيراري لموسم 2025.

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وبسبب ذلك انتابت حالة من الجنون سوق السائقين، ولا سيما في ظل انتهاء عقود العديد من السائقين نهاية الموسم الجاري.

وفي ظل اكتمال نصف شبكة الانطلاق لموسم 2025 حتى الآن، نستعرض معكم من تم تأكيد مقعده للموسم المُقبل ومن ما يزال مستقبله غامضًا إلى الآن.

فريق الفورمولا 1
السائقين
العقد الحالي
ألبين
بيير غاسلي
عقد لعدة مواسم
لم يتم الإعلان بعد
لم يتم الإعلان بعد
أستون مارتن
فرناندو ألونسو
حتى نهاية 2026
لانس سترول
حتى نهاية 2025 وما بعدها
فيراري
شارل لوكلير
عقد لعدة مواسم
لويس هاميلتون
عقد لعدة مواسم
هاس
لم يتم الإعلان بعد
لم يتم الإعلان بعد
لم يتم الإعلان بعد
لم يتم الإعلان بعد
مكلارين
لاندو نوريس
لما بعد نهاية 2026
أوسكار بياستري
حتى على الأقل نهاية 2026
مرسيدس
جورج راسل
حتى نهاية 2025
لم يتم الإعلان بعد
لم يتم الإعلان بعد
آربي
يوكي تسونودا
حتى نهاية 2025
لم يتم الإعلان بعد
لم يتم الإعلان بعد
ريد بُل
ماكس فيرستابن
حتى نهاية 2028
سيرجيو بيريز
حتى نهاية 2026
ساوبر
نيكو هلكنبرغ
عقد لعدة مواسم
لم يتم الإعلان بعد
لم يتم الإعلان بعد
ويليامز
أليكس ألبون
عقد لعدة مواسم
لم يتم الإعلان بعد
لم يتم الإعلان بعدندو
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