فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

تشادويك: الصراع بين ماكس فيرستابن وجورج راسل "ممتع للغاية للرياضة"

ترى معلقة سكاي سبورتس جيمي تشادويك أن جورج راسل يستفز ماكس فيرستابن أكثر من أي سائق آخر

ليديا مي

منشور: 26-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

أعادت عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة لاس فيغاس الكبرى إشعال التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين سائقي ريد بُل ومرسيدس، ماكس فيرستابن وجورج راسل، ليصبح ذلك محور النقاش في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "إف 1 شو" التابع لشبكة سكاي.

وتناولت جيمي تشادويك، بطلة سلسلة دبليو ثلاث مرات ومعلقة سكاي سبورتس، تجدد هذه المنافسة خلال البودكاست، مشيرة إلى أن أي سائق آخر لا يستطيع استفزاز فيرستابن بالقدر نفسه الذي يفعله راسل.

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بدأ الخلاف خلال التجارب الحرة الأخيرة، واستمر بعد السباق الذي فاز به فيرستابن، بينما اصطدم راسل بالحائط أثناء محاولته تجاوز زميله في فريق مرسيدس. وكان راسل قد قال لشبكة سكاي إيطاليا إن "هناك من يجب أن يتصدى لذلك الرجل". وجاء رد فيرستابن بأن راسل "أقل بكثير من مستواي"، مضيفًا أن الأمر لا يزعجه.

ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

وقالت تشادويك إنها تعرف راسل جيدًا، بينما لا تعرف فيرستابن بالقدر نفسه، ثم قدمت وجهة نظرها بشأن أسباب هذا التوتر، قائلة: "إنه ببساطة صراع حاد للغاية بين شخصيتين مختلفتين. لا أعتقد أن أي سائق آخر يستطيع استفزاز ماكس بالقدر الذي يفعله جورج. لقد شاهدنا ذلك خلال سباقات ومواقف وسيناريوهات متعددة جمعتهما".

وأضافت: "من ناحية، فإن وجود هذا النوع من المنافسة أمر ممتع للغاية للرياضة، لأنه يجعل الجميع يتحدثون عنها. إنها تعيدنا قليلًا إلى أجواء الماضي، وإلى المنافسات التي شهدناها بين السائقين في حقب سابقة. لكن في المقابل، هناك قدر من الإحباط".

وتابعت: "ماكس هو أفضل سائق في جيله حاليًا، وقد أثبت ذلك في السباق. إنه موهوب بصورة لا تصدق".

وأكملت: "هل يحتاج إلى إطلاق تصريحات من هذا النوع؟ وهل يحتاج إلى السماح للأمر باستفزازه ودفعه إلى هذا المستوى؟ من الواضح أن ذلك يخفف شيئًا من الضغط بالنسبة إليه، لكنني، بصفتي رياضية، أشعر دائمًا بالإحباط عندما أرى ذلك، لأنني لا أعتقد أنه بحاجة إلى التقليل من شأن نفسه خارج الحلبة، بعد كل ما يحققه عليها".

هذا وسيلتقي السائقان مجددًا خلال جائزة قطر الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، قبل أسبوع واحد من الجولة الختامية للموسم في أبوظبي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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