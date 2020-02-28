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"تسوية سرية" بين فيراري و"فيا" بخصوص محرّك الموسم الماضي

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"تسوية سرية" بين فيراري و"فيا" بخصوص محرّك الموسم الماضي
28-02-2020

يبدو بأنّ الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" قد توصّل إلى "تسوية سرية" مع فيراري بخصوص وحدة طاقتها لموسم 2019، وذلك بعد إتمامه تحقيقًا على محرّك الصانع الإيطالي.

كانت فيراري مركز اهتمام العام الماضي وسط شكوك بأنّها وجدت طريقة ذكية للتحايل على قيود مستشعر تدفق الوقود من أجل الحصول على دفعة في طاقة المحرّك.

مع ذلك، لم يتواجد الفريق مطلقًا في موضع خرق للقوانين ولم يقم أيّ فريق آخر باحتجاج رسمي عليه.

لكن وضمن بيانٍ أصدرته "فيا" اليوم الجمعة، صرّح الكيان الحاكم بأنّه قد تمّ التوصّل لاتّفاق مع الفريق حيال ما قام به العام الماضي.

وجاء في البيان: "تُعلن فيا أنّه وبعد تحقيقات تقنية دقيقة، قد أتمّت تحليلها لجانب عمليات وحدة الطاقة لدى سكوديريا فيراري وتوصّلت لتسوية مع الفريق. لكنّ تفاصيل ذلك الاتّفاق ستظل بين الطرفين".

وأضاف البيان: "فيا وفيراري قد توصّلتا إلى عدد من الالتزامات التقنية التي ستحسّن مراقبة جميع وحدات الطاقة في الفورمولا واحد للمواسم المُقبلة إلى جانب مساعدة الاتّحاد في واجبات قانونية أخرى وضمن نشطاتها البحثية في انبعاثات الكربون والوقود المستدام".

وتبدو صياغة "فيا" لذلك البيان مثيرة للاهتمام، حيث لم يصرّح الكيان الحاكم بأنّه وجد وحدة طاقة الصانع الإيطالي متوافقة تمامًا مع القوانين.

علاوة على ذلك، فإنّ حقيقة أنّ هنالك تسوية سرية نوعًا ما، إلى جانب اتّفاق للمساعدة في مراقبة وحدات الطاقة مستقبلًا، تُشير إلى أنّ هنالك مقايضة من نوعٍ ما قد حدثت فيما يتعلّق بعدم اتّخاذ إجراءات أخرى في هذا الشأن.

ونُشير إلى أنّه قد تم إصدار بعض التوجيهات التقنية العام الماضي بخصوص ما هو مسموح وممنوع على الفرق فيما يتعلّق بمستشعرات تدفق الوقود، حيث أنّ توقيت إصدار هذه التوجيهات تزامن مع الفترة في الموسم التي تراجعت فيها أفضلية فيراري على الخطوط المستقيمة.

وقد أنكرت فيراري على الدوام قيامها بأيّة أمور خاطئة العام الماضي، حيث سبق وصرّح ماتيا بينوتو مدير الفريق بأنّ وحدة طاقة الفريق كانت شرعية 100 بالمئة.

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