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تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 

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تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 
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تمّ تأكيد انضمام يوكي تسونودا إلى صفوف فريق ألفا تاوري لموسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد.

كثرت التكهنات في الفترة الأخيرة حيال إمكانية انضمام الياباني اليافع إلى صفوف ألفا تاوري في 2021.

وهذا بالفعل ما تمّ تأكيده اليوم، حيث سيقود تسونودا مع الفريق في الموسم المقبل ليجاور بيير غاسلي.

وبالتالي فإن السائق الآخر دانييل كفيات، لن يبقى ضمن صفوف الفريق كما كان متوقعاً كذلك.

وكان اليابانيّ سائق الفورمولا 2 قد قاد سيارة تورو روسو بمواصفات 2018 على حلبة إيمولا، وهي السيارة نفسها التي استعملها بيير غاسلي ودانييل كفيات خلال تجارب ما قبل الموسم على نفس الحلبة.

وجاءت تلك التجارب ضمن خطة تجهيز تسونودا لموسم 2021، إضافة إلى رفع مؤهلاته رسمياً لنيل رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس".

وأثار بالفعل إعجاب الفريق على حلبة إيميليا-رومانيا بالرغم من الظروف الجوية الصعبة.

وكان بالفعل قد تلقى وعداً بالمشاركة في تجارب أبوظبي للناشئين بعد الجولة الختامية في البطولة، وهذا بالفعل ما حصل حيث شارك مع الفريق في تجارب أبوظبي واحتل المركز الخامس.

وحصل الياباني رسمياً على رخصة القيادة الخاصة من "فيا" بحلوله ثالثاً في ترتيب بطولة الفورمولا 2 لموسم 2020، وحصل على جائزة أنطوان هوبير لأفضل ناشئ في البطولة.

ويحظى تسونودا بتقديرٍ عالٍ في أروقة ريد بُل، حيث قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري: "أظهر يوكي في تجارب إيمولا أنّه يتعلّق بسرعة وقادرٌ على التعوّد بسهولة على السيارة وكان قادراً على تحسين أزمنته في كلّ لفّة".

من جهته، قال صاحب الـ 20 عاماً: "أود توجيه الشكر إلى سكوديريا ألفا تاوري، ريد بُل والدكتور ماركو (هيلموت)، على منحي هذه الفرصة".

واختتم: ""بالطبع إلى الجميع في هوندا، على دعهم لي طوال مسيرته ومنحي الفرصة الرائعة لخوض السباقات في أوروبا".

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حول هذه المقالة

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الكاتب خلدون يونس

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